Отправлено: - 16:40

Гога:

Вот это суперновость после проведенного 7!!! дней назад матча!!----****Марсель» и «Аталанта» не выявили победителя в первом матче ½ финала Лиги Европы9 мая 2024, 09:00 | Реклама 2 мая 2024 года****

Цитата:.....в медиа пространстве есть такое слово медиазапор так что Гога мы можем и не такае увидеть и услЫхать...