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≡ «Марсель» и «Аталанта» не выявили победителя в первом матче ½ финала Лиги Европы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49154
«Марсель» и «Аталанта» не выявили победителя в первом матче ½ финала Лиги Европы
Отправлено: 09.05.24 - 13:47
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2 мая 2024 года состоялись два полуфинальных матча Лиги Европы: «Рома» на своем поле принимала «Байер», а «Аталанта» гостила и «Марселя». Ответные поединки между этими командами состоятся сегодня вечером, поэтому самое время подобрать подходящие акции БК.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10303
Re: «Марсель» и «Аталанта» не выявили победителя в первом матче...
Отправлено: 09.05.24 - 13:47
#1
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---------- Вот это суперновость после проведенного 7!!! дней назад матча!!----****Марсель» и «Аталанта» не выявили победителя в первом матче ½ финала Лиги Европы9 мая 2024, 09:00 | Реклама 2 мая 2024 года****
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1198
Re: «Марсель» и «Аталанта» не выявили победителя в первом матче...
Отправлено: 09.05.24 - 16:40
#2
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Цитата:
Гога:
Вот это суперновость после проведенного 7!!! дней назад матча!!----****Марсель» и «Аталанта» не выявили победителя в первом матче ½ финала Лиги Европы9 мая 2024, 09:00 | Реклама 2 мая 2024 года****


.....в медиа пространстве есть такое слово медиазапор так что Гога мы можем и не такае увидеть и услЫхать...
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