Отправлено: - 16:25

Гога:



[Исправлено: Skeptic, 09.05.2024 - 17:27]

Цитата:Да это не журналисты виноваты. Это "депутаты" у нас такие.Если у нас проведут честные открытые выборы по одномандатным округам, Смышляева и сотой доли процента не наберёт.Просто она послушный член "партии", вот партийное начальство её и выдвинуло...