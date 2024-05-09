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≡ Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49153
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 13:18
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"Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее", - сказал глава государства.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1198
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 13:18
#1
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.....парад в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4745
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 13:59
#2
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
...парад в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Радуемся мы как Гвинея Бисау!!! А Алиев не приехал из Азербайджана,Пашинян на парад не остался.
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
414
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 16:18
#3
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Какие то 100-летные ветераны получаются. Ничего не имею против, но все кто воевал на передовой уже давно в земле. Остались может быть "сыны полка" да тыловики...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1327
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 16:22
#4
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Цитата:
mks2703:

А как вам это:
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
414
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 16:26
#5
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Цитата:
Skeptic:


Даже и не знаю, что вам сказать...
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
414
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 16:37
#6
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Печально всё это. У меня тетка пулеметчица, всю жизнь в окопах. Всё время держала чайник на плите, говорила, что нет ничего лучше горячего чая (видно намерзлась за войну и горячий чай и еда были не всегда, а редкость. Так у неё было отличное здоровье (конституция такая редкая) дожила до 84-ти и уже больше 20 лет как не с нами...
Боевых то не осталось по факту...остались военкомы, сыны полка, да тыловики. Ничего не имею против. Но...
Только после смерти тетки, мы узнали, что даже ремонт в квартире фронтовика должен делаться бесплатно... В 90-е таких щедрот по 1,5 ляма не было...она жарила семечки и сидела с ними возле магаза...

[Исправлено: mks2703, 09.05.2024 - 17:39]
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