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Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49153
Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 11:45
Мажилис эти законопроекты одобрил. Однако некоторые вопросы остались открытыми. К примеру, депутат Ерлан Саиров, несмотря на бурную поддержку указанных законодательных поправок, не скрывает своей обеспокоенности.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1327
Re: Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 11:45
"...когда население привыкнет, систему внедрят на всех остальных республиканских трассах..."
Весьма странное заявление.
Это что получается? Чтобы я привык, мне нужно ехать на те участки страны, где эти "мероприятия" уже внедрены и "привыкать" там, а потом, уже "привыкшему", возвращаться домой, чтобы ждать, когда это введут у нас?
Иначе как могут жители, к примеру, Западно-Казахстанской области, привыкнуть к нововведениям, осуществлённым в области Карагандинской?
Весьма странное заявление.
Это что получается? Чтобы я привык, мне нужно ехать на те участки страны, где эти "мероприятия" уже внедрены и "привыкать" там, а потом, уже "привыкшему", возвращаться домой, чтобы ждать, когда это введут у нас?
Иначе как могут жители, к примеру, Западно-Казахстанской области, привыкнуть к нововведениям, осуществлённым в области Карагандинской?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4745
Re: Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 12:42
Хоть один депутат окунулся в реальность в которой живут его избиратели. слово финансовые репрессии против своих же граждан точно передаёт суть системы штрафов в Казахстане!!!
Re: Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 13:58
Цитата---***У нас, например, только одна республиканская дорога протяженностью более 25 тысяч километров.***----Одна ??? Какая ???
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4745
Re: Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 14:01
Цитата:
Вокруг Казахстана Наверное опечатка 2,5 тысячи километров
Гога:
-Одна ??? Какая ???
-Одна ??? Какая ???
Вокруг Казахстана Наверное опечатка 2,5 тысячи километров
Re: Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 14:06
Ещё одна цитата --***Это составляет 70 процентов ВВП на душу населения. Экономика ежегодно теряет более триллиона тенге из-за дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с этим расходы на арки ничто", - заключила мажилисмен Екатерина Смышляева.**** ----кто - нибудь понял , что она сказала ???
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2168
Re: Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 14:09
Цитата:
Исправил. Спасибо
Гога:
более 25 тысяч километров.
более 25 тысяч километров.
Исправил. Спасибо
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2168
Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 14:19
Цитата:
Вот ее цитата из другого источника:
"Почему никто из нас не задает вопрос: сколько стоит для экономики человеческая жизнь в ДТП? Это 70 процентов ВВП на душу населения. Если мы умножим все наши смерти, у нас в год больше 1 триллиона (тенге - прим.) теряет наша экономика в человеческих жизнях и увечьях. И никто этот вопрос сегодня не задает. А все задают вопрос: "Сколько будет стоить арка?" (автоматизированная арка взвешивания - прим.). Против таких размеров потерь арка у нас практически бесплатная", - сказала Екатерина Смышляева.
Гога:
кто - нибудь понял , что она сказала ???
кто - нибудь понял , что она сказала ???
Вот ее цитата из другого источника:
"Почему никто из нас не задает вопрос: сколько стоит для экономики человеческая жизнь в ДТП? Это 70 процентов ВВП на душу населения. Если мы умножим все наши смерти, у нас в год больше 1 триллиона (тенге - прим.) теряет наша экономика в человеческих жизнях и увечьях. И никто этот вопрос сегодня не задает. А все задают вопрос: "Сколько будет стоить арка?" (автоматизированная арка взвешивания - прим.). Против таких размеров потерь арка у нас практически бесплатная", - сказала Екатерина Смышляева.
О
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 272
Re: Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 14:22
Штрафы, штрафы! Когда вы подавитесь этими штрафами, долбоящеры??
Re: Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 14:31
Цитата:
------Как далеки эти депутаты в кавычках далеки от народа !!!У них какой - то свой язык , непонятный народу .Вот что это ----****Это 70 процентов ВВП на душу населения.***???
Тимур Гафуров:
------Как далеки эти депутаты в кавычках далеки от народа !!!У них какой - то свой язык , непонятный народу .Вот что это ----****Это 70 процентов ВВП на душу населения.***???
Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 14:36
***Это 70 процентов ВВП на душу населения. Если мы умножим все наши смерти, у нас в год больше 1 триллиона (тенге - прим.) теряет наша экономика в человеческих жизнях и увечьях.*** -------------А вот ВВП ---***Закон «О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы» говорит, что расходная часть бюджета Казахстана в 2022 году составит 23,3 трлн тенге, или 50,7 млрд долларов. Курс – 460 тенге за 1 доллар.**** ------где тут 70%???
Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 14:43
1942 человека погибли в ДТП за 2023 год в Казахстане .1 трлн. делим на 1942 ---=== 514 933 058 тнг . То есть , исходя из слов этого депутата в кавычках ***сколько стоит для экономики человеческая жизнь в ДТП? Это 70 процентов ВВП на душу населения. Если мы умножим все наши смерти, у нас в год больше 1 триллиона (тенге - прим.) теряет наша экономика в человеческих жизнях*** -----то есть каждый погибший принес бы пользы на 514 933 058 тенге ????????????????
Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 14:50
С начала года продукции в Туркестанской области произведено на сумму, превышающую триллион тенге.---- Сравните с цифрами , озвученными депутатом .
Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 14:54
----А , вообще , доверия точности СМИ верить уже нет желания . Вот где-то ***Туркестанцы активно занимаются садоводством, почти в 5 раз увеличилась урожайность.*** ----То есть раньше яблоня давала 100 кг яблок , а теперь ---500??? Может все - таки не урожайность , а просто стали больше сажать , и увеличился сбор урожая ?
Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 14:56
Да и уровень журналистов понизился , далеко ходить не надо .
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