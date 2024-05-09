Отправлено: - 14:19

Гога:

кто - нибудь понял , что она сказала ???

Цитата:Вот ее цитата из другого источника:"Почему никто из нас не задает вопрос: сколько стоит для экономики человеческая жизнь в ДТП? Это 70 процентов ВВП на душу населения. Если мы умножим все наши смерти, у нас в год больше 1 триллиона (тенге - прим.) теряет наша экономика в человеческих жизнях и увечьях. И никто этот вопрос сегодня не задает. А все задают вопрос: "Сколько будет стоить арка?" (автоматизированная арка взвешивания - прим.). Против таких размеров потерь арка у нас практически бесплатная", - сказала Екатерина Смышляева.