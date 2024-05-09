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≡ Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49152
Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 11:45
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Мажилис эти законопроекты одобрил. Однако некоторые вопросы остались открытыми. К примеру, депутат Ерлан Саиров, несмотря на бурную поддержку указанных законодательных поправок, не скрывает своей обеспокоенности.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1325
Re: Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 11:45
#1
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"...когда население привыкнет, систему внедрят на всех остальных республиканских трассах..."
Весьма странное заявление.
Это что получается? Чтобы я привык, мне нужно ехать на те участки страны, где эти "мероприятия" уже внедрены и "привыкать" там, а потом, уже "привыкшему", возвращаться домой, чтобы ждать, когда это введут у нас?
Иначе как могут жители, к примеру, Западно-Казахстанской области, привыкнуть к нововведениям, осуществлённым в области Карагандинской?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4745
Re: Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 12:42
#2
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Хоть один депутат окунулся в реальность в которой живут его избиратели. слово финансовые репрессии против своих же граждан точно передаёт суть системы штрафов в Казахстане!!!
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10299
Re: Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 13:58
#3
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Цитата---***У нас, например, только одна республиканская дорога протяженностью более 25 тысяч километров.***----Одна ??? Какая ???
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4745
Re: Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 14:01
#4
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Цитата:
Гога:
-Одна ??? Какая ???

Вокруг Казахстана :-) Наверное опечатка 2,5 тысячи километров
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10299
Re: Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 14:06
#5
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Ещё одна цитата --***Это составляет 70 процентов ВВП на душу населения. Экономика ежегодно теряет более триллиона тенге из-за дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с этим расходы на арки ничто", - заключила мажилисмен Екатерина Смышляева.**** ----кто - нибудь понял , что она сказала ???
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2168
Re: Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 14:09
#6
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Цитата:
Гога:
более 25 тысяч километров.

Исправил. Спасибо
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2168
Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 14:19
#7
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Цитата:
Гога:
кто - нибудь понял , что она сказала ???

Вот ее цитата из другого источника:
"Почему никто из нас не задает вопрос: сколько стоит для экономики человеческая жизнь в ДТП? Это 70 процентов ВВП на душу населения. Если мы умножим все наши смерти, у нас в год больше 1 триллиона (тенге - прим.) теряет наша экономика в человеческих жизнях и увечьях. И никто этот вопрос сегодня не задает. А все задают вопрос: "Сколько будет стоить арка?" (автоматизированная арка взвешивания - прим.). Против таких размеров потерь арка у нас практически бесплатная", - сказала Екатерина Смышляева.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
272
Re: Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 14:22
#8
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Штрафы, штрафы! Когда вы подавитесь этими штрафами, долбоящеры??
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10299
Re: Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 14:31
#9
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Цитата:
Тимур Гафуров:

------Как далеки эти депутаты в кавычках далеки от народа !!!У них какой - то свой язык , непонятный народу .Вот что это ----****Это 70 процентов ВВП на душу населения.***???
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10299
Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане
Отправлено: 09.05.24 - 14:36
#10
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***Это 70 процентов ВВП на душу населения. Если мы умножим все наши смерти, у нас в год больше 1 триллиона (тенге - прим.) теряет наша экономика в человеческих жизнях и увечьях.*** -------------А вот ВВП ---***Закон «О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы» говорит, что расходная часть бюджета Казахстана в 2022 году составит 23,3 трлн тенге, или 50,7 млрд долларов. Курс – 460 тенге за 1 доллар.**** ------где тут 70%???
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