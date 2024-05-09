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≡ Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49152
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 13:18
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"Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее", - сказал глава государства.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1196
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 13:18
#1
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.....парад в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4745
Re: Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы
Отправлено: 09.05.24 - 13:59
#2
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
...парад в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Радуемся мы как Гвинея Бисау!!! А Алиев не приехал из Азербайджана,Пашинян на парад не остался.
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