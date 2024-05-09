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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3179
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 00:15
#6256
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После пары недель отлучки, создаётся впечатление, что абайка ту самый адекватный остался. Ну такой бред иной раз обсуждается и так серьёзно, просто смех берёт.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23105
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 00:17
#6257
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Цитата:
abaika95:
Либо воевать до последнего русского

Как вариант, выйдут на желаемую границу и встанут, будут отбивать атаки, без дальнейшего нападения, пока конфликт сам не заморозится.

Цитата:
abaika95:
Либо стреляться в бункере

А что помешает с собой пару миллионов забрать? Совесть? Честь? Жалость?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3179
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 00:33
#6258
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38100
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 01:27
#6259
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Цитата:
abaika95:
И мы знаем какой путь уготован

То есть уничтожить как больше русских?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
576
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 06:53
#6260
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Цитата:
abaika95:
Будут давить

Цитата:
maxsaf:
Ну нет конечно, станут спрашивать по всей строгости

не знаю. я б попробовал, тем более будь у меня под боком ресурсы всей территории рф.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23105
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 06:59
#6261
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Цитата:
Карачун:
под боком ресурсы всей территории рф.

Вот об этом я и говорю. Ещё никто заднюю не включил, а вы уже потенциал для репараций прикидываете.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3921
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 07:47
#6262
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4741
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 09:30
#6263
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Странно как то, мою маму труд во время войны наградили 3 человека ,генсек ЦК КПСС И.В Сталин, президент РФ Б.Н. Ельцин и президент Республики Украина Л.Д.Кучма,а Назарбаев нет.
Вообще оказывается хорошие времена были при Ельцине,россияне жили небогато,зато с соседом не воевали и награды давали тем ,кто заслужил и Россия и Украина, а теперь что? Вряд ли украинскую награду в России наденешь, а российскую в Украине! Так мысли вслух, мама то к сожалению уже никакие награды не оденет.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4741
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 09:33
#6264
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Цитата:
maxsaf:
Я посмотрел.

В общем то я судил по вашим комментариям,судя по ним когда вы пишете про Казахстан у Вас "мальчики кровавые в глазах" стоят. Вот и подумал может чего не знаете.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4741
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 09:40
#6265
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Цитата:
abaika95:
Вторая часть дилогии про дворец хана ой царя

Вот честно тема коррупции не волнует абсолютно. Пусть себе строит дворцы лишь бы страну развивал, в этом отношении Путин если бы не любил войнушку(видимо в детстве не наигрался) далеко ушёл от нашего Назарбаева. Не везде конечно,но крупные города живут очень неплохо, сравнить РЖД и КТЖ небо и земля, да и нацпроекты у них работают в отличие от наших многочисленных госпрограмм по поддержке всего и вся.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3921
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 11:24
#6266
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3179
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 11:56
#6267
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15783
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 12:11
#6268
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Цитата:
Эл-починно:
После пары недель отлучки, создаётся впечатление, что абайка ту самый адекватный остался.

Так было всегда)
Просто надо было со стороны это увидеть)
Цитата:
maxsaf:
Как вариант, выйдут на желаемую границу и встанут, будут отбивать атаки, без дальнейшего нападения, пока конфликт сам не заморозится.

А где эта желаемая граница? Почему Путин до сих пор четко оформить притензии не может,чё он хочет то?
Денацификации? Ну не получилось всё
Обкакались и откатились от Киева
Захват территории от одессы до Харькова?
Ну 2 года уже бьются
Сколько ещё надо? Ещё 5 лет ? Пока в России черноморский флот не кончится?)
Цитата:
maxsaf:
А что помешает с собой пару миллионов забрать? Совесть? Честь? Жалость?

Согласен
У Путина ни того ни другого ни третьего нет
Поэтому пару миллионов русских и украинцев он напоследок с собой заберет
Цитата:
saba:
Вообще оказывается хорошие времена были при Ельцине,россияне жили небогато,зато с соседом не воевали

Это где не воевали?
В преднестровье где лебедь открыто войска ввел? В Абхазии где ГрУ завербовало Басаева? В Сербию российские наемники не ездили? В Таджикистане не воевали?
В Карабахе за армян?
Везде воевали вплоть до внутренней войны с отколотой Чечней
Цитата:
saba:
Вот честно тема коррупции не волнует абсолютно. Пусть себе строит дворцы лишь бы страну развивал, в этом отношении Путин если бы не любил войнушку(видимо в детстве не наигрался) далеко ушёл от нашего Назарбаева

Тут дело в другом
И фбк на эти давит по црушным методичкам

Страна где формируется КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ царя в первую очередь царя нужно высмеять
Все понимают что Путин ворует
Ну раньше казалось ну ворует и ворует ну чтож сделаешь

Так тут показано на что он деньги ворует
Пропаганда лепит из путина такого харизматичного вояку разведчика
Мол такой аскет чуть ли не рыцарь
Ничего ему не надо, он тихий, обычный советский

А тут бац и оказывается что Путин то типичный африканский царек
Нувориша
Любитель лепнины цыганской
Джакузи
Массажов всеразличных
Люстры у него за 50 млн когда как мобики бегали себе снарягу за свои деньги собирали
Аквадисоктека,итальянская мебель
Он смешон во всем этом

А когда царь смешон он уже не царь
Цитата:
saba:
Не везде конечно,но крупные города живут очень неплохо, сравнить РЖД и КТЖ небо и земля, да и нацпроекты у них работают в отличие от наших многочисленных госпрограмм по поддержке всего и вся.

Ага
Расскажите это деревенским кто целыми деревнями скидывались чтобы своим мобилизованным купить снарягу на фронт
Буханки вон блогеры покупают и отравляют для вывоза раненых
Чё у государства денег нет обеспечить своих солдат?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15783
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.05.24 - 12:15
#6269
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О Путин вещать начал
Послушаем его болтологию чё скажет

В Москве холодно в куртках сидят
Тучи не разогнали
Темень
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