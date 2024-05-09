Странно как то, мою маму труд во время войны наградили 3 человека ,генсек ЦК КПСС И.В Сталин, президент РФ Б.Н. Ельцин и президент Республики Украина Л.Д.Кучма,а Назарбаев нет. Вообще оказывается хорошие времена были при Ельцине,россияне жили небогато,зато с соседом не воевали и награды давали тем ,кто заслужил и Россия и Украина, а теперь что? Вряд ли украинскую награду в России наденешь, а российскую в Украине! Так мысли вслух, мама то к сожалению уже никакие награды не оденет.
abaika95: Вторая часть дилогии про дворец хана ой царя
Вот честно тема коррупции не волнует абсолютно. Пусть себе строит дворцы лишь бы страну развивал, в этом отношении Путин если бы не любил войнушку(видимо в детстве не наигрался) далеко ушёл от нашего Назарбаева. Не везде конечно,но крупные города живут очень неплохо, сравнить РЖД и КТЖ небо и земля, да и нацпроекты у них работают в отличие от наших многочисленных госпрограмм по поддержке всего и вся.
Эл-починно: После пары недель отлучки, создаётся впечатление, что абайка ту самый адекватный остался.
Так было всегда) Просто надо было со стороны это увидеть) Цитата:
maxsaf: Как вариант, выйдут на желаемую границу и встанут, будут отбивать атаки, без дальнейшего нападения, пока конфликт сам не заморозится.
А где эта желаемая граница? Почему Путин до сих пор четко оформить притензии не может,чё он хочет то? Денацификации? Ну не получилось всё Обкакались и откатились от Киева Захват территории от одессы до Харькова? Ну 2 года уже бьются Сколько ещё надо? Ещё 5 лет ? Пока в России черноморский флот не кончится?) Цитата:
maxsaf: А что помешает с собой пару миллионов забрать? Совесть? Честь? Жалость?
Согласен У Путина ни того ни другого ни третьего нет Поэтому пару миллионов русских и украинцев он напоследок с собой заберет Цитата:
saba: Вообще оказывается хорошие времена были при Ельцине,россияне жили небогато,зато с соседом не воевали
Это где не воевали? В преднестровье где лебедь открыто войска ввел? В Абхазии где ГрУ завербовало Басаева? В Сербию российские наемники не ездили? В Таджикистане не воевали? В Карабахе за армян? Везде воевали вплоть до внутренней войны с отколотой Чечней Цитата:
saba: Вот честно тема коррупции не волнует абсолютно. Пусть себе строит дворцы лишь бы страну развивал, в этом отношении Путин если бы не любил войнушку(видимо в детстве не наигрался) далеко ушёл от нашего Назарбаева
Тут дело в другом И фбк на эти давит по црушным методичкам
Страна где формируется КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ царя в первую очередь царя нужно высмеять Все понимают что Путин ворует Ну раньше казалось ну ворует и ворует ну чтож сделаешь
Так тут показано на что он деньги ворует Пропаганда лепит из путина такого харизматичного вояку разведчика Мол такой аскет чуть ли не рыцарь Ничего ему не надо, он тихий, обычный советский
А тут бац и оказывается что Путин то типичный африканский царек Нувориша Любитель лепнины цыганской Джакузи Массажов всеразличных Люстры у него за 50 млн когда как мобики бегали себе снарягу за свои деньги собирали Аквадисоктека,итальянская мебель Он смешон во всем этом
А когда царь смешон он уже не царь Цитата:
saba: Не везде конечно,но крупные города живут очень неплохо, сравнить РЖД и КТЖ небо и земля, да и нацпроекты у них работают в отличие от наших многочисленных госпрограмм по поддержке всего и вся.
Ага Расскажите это деревенским кто целыми деревнями скидывались чтобы своим мобилизованным купить снарягу на фронт Буханки вон блогеры покупают и отравляют для вывоза раненых Чё у государства денег нет обеспечить своих солдат?
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