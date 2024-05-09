Отправлено: - 12:11

Эл-починно:

После пары недель отлучки, создаётся впечатление, что абайка ту самый адекватный остался.

maxsaf:

Как вариант, выйдут на желаемую границу и встанут, будут отбивать атаки, без дальнейшего нападения, пока конфликт сам не заморозится.

maxsaf:

А что помешает с собой пару миллионов забрать? Совесть? Честь? Жалость?

saba:

Вообще оказывается хорошие времена были при Ельцине,россияне жили небогато,зато с соседом не воевали

saba:

Вот честно тема коррупции не волнует абсолютно. Пусть себе строит дворцы лишь бы страну развивал, в этом отношении Путин если бы не любил войнушку(видимо в детстве не наигрался) далеко ушёл от нашего Назарбаева

saba:

Не везде конечно,но крупные города живут очень неплохо, сравнить РЖД и КТЖ небо и земля, да и нацпроекты у них работают в отличие от наших многочисленных госпрограмм по поддержке всего и вся.

Цитата:Так было всегда)Просто надо было со стороны это увидеть)Цитата:А где эта желаемая граница? Почему Путин до сих пор четко оформить притензии не может,чё он хочет то?Денацификации? Ну не получилось всёОбкакались и откатились от КиеваЗахват территории от одессы до Харькова?Ну 2 года уже бьютсяСколько ещё надо? Ещё 5 лет ? Пока в России черноморский флот не кончится?)Цитата:СогласенУ Путина ни того ни другого ни третьего нетПоэтому пару миллионов русских и украинцев он напоследок с собой заберетЦитата:Это где не воевали?В преднестровье где лебедь открыто войска ввел? В Абхазии где ГрУ завербовало Басаева? В Сербию российские наемники не ездили? В Таджикистане не воевали?В Карабахе за армян?Везде воевали вплоть до внутренней войны с отколотой ЧечнейЦитата:Тут дело в другомИ фбк на эти давит по црушным методичкамСтрана где формируется КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ царя в первую очередь царя нужно высмеятьВсе понимают что Путин воруетНу раньше казалось ну ворует и ворует ну чтож сделаешьТак тут показано на что он деньги воруетПропаганда лепит из путина такого харизматичного вояку разведчикаМол такой аскет чуть ли не рыцарьНичего ему не надо, он тихий, обычный советскийА тут бац и оказывается что Путин то типичный африканский царекНуворишаЛюбитель лепнины цыганскойДжакузиМассажов всеразличныхЛюстры у него за 50 млн когда как мобики бегали себе снарягу за свои деньги собиралиАквадисоктека,итальянская мебельОн смешон во всем этомА когда царь смешон он уже не царьЦитата:АгаРасскажите это деревенским кто целыми деревнями скидывались чтобы своим мобилизованным купить снарягу на фронтБуханки вон блогеры покупают и отравляют для вывоза раненыхЧё у государства денег нет обеспечить своих солдат?