Re: Неожиданная новость для владельцев авто в Казахстане

Отправлено: - 11:45

"...когда население привыкнет, систему внедрят на всех остальных республиканских трассах..."

Весьма странное заявление.

Это что получается? Чтобы я привык, мне нужно ехать на те участки страны, где эти "мероприятия" уже внедрены и "привыкать" там, а потом, уже "привыкшему", возвращаться домой, чтобы ждать, когда это введут у нас?

Иначе как могут жители, к примеру, Западно-Казахстанской области, привыкнуть к нововведениям, осуществлённым в области Карагандинской?