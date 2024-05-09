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≡ "Тобол" и "Астана" определили полуфиналиста Кубка Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49150
"Тобол" и "Астана" определили полуфиналиста Кубка Казахстана
Отправлено: 09.05.24 - 09:59
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Встреча в Костанае завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 20-й минуте забил Ислам Чесноков. Отметим, что для вингера сборной Казахстана это первый гол в текущем сезоне в составе "Тобола".
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1234
Re: "Тобол" и "Астана" определили...
Отправлено: 09.05.24 - 09:59
#1
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А кто нибудь объяснит мне, простому чукотскому мальчику, что такое вингер? Я вот не фанат футбола, но болею за своих и не знаю до сих пор этих новомодных словечек типа хэвбек, хет трик, форвард, фулбэк и т.д. В Рудном был корреспондент РР, он только так и писал репортажи, что читать не хотелось.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4741
Re: "Тобол" и "Астана" определили...
Отправлено: 09.05.24 - 10:31
#2
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Ну футбол английское изобретение, во всяком случае тот о котором мы знаем,так что это не новомодные слова. просто не переведенные. Винг это крыло, по русски обычно переводят вингер , как крайний нападающий, бек защитник хавбек полузащитник, вот фулбека раньше не слышал. Хет трик , форвард, пенальти почти уже русские слова,любой пацан во дворе объяснит
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