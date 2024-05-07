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В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49150
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 19:25
Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Новый срок Путина должен закончиться в 2030 году.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23105
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 18:14
Цитата:
В смысле не особо? Думаете, что на саночках покатаетесь и весна прийдёт после ядерной зимы?
Kairat stayer:
Ого, понятно! Уже, не особо сильно пугаете. Ранее говорили, что весь мир в труху, теперь предрекаете воронку на пол-города, с ядерной зимой
Ого, понятно! Уже, не особо сильно пугаете. Ранее говорили, что весь мир в труху, теперь предрекаете воронку на пол-города, с ядерной зимой
В смысле не особо? Думаете, что на саночках покатаетесь и весна прийдёт после ядерной зимы?
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 49
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 08.05.24 - 19:45
Ваши бы усилия кухонные боксёры, иначе вас просто не назовёшь, да в строительство своей экономики, наведению порядка в первую очередь в собственных головах, собственных домах, дворах, селах, городах! все трассы мусором завалили! а берётесь соседей обсуждать, кто вы после этого, я думаю что таких как вы давно уже мировая литература охарактеризовала, вот это и есть вы! а то засрались до не могу! не надо тут отвечать, в инет посмотрите на срачь который большинство вас здесь присуствавших либо создает либо он происходит с вашего молчаливого согласия! у нас же низя старшему замечания делать, неправда ли? зато у соседей вы ищите плохое везде! стлько народу туда не ухало бы, здесь хорошо только диванным экспертам, особенно живужим на охаивании соседа. удачи, а главное здоровья вам !
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1325
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 20:04
Цитата:
Ещё одна хорошая шутка...
Kairat stayer:
цивилизованные страны в 21 веке столкнулись с агрессором
цивилизованные страны в 21 веке столкнулись с агрессором
Ещё одна хорошая шутка...
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 21:42
Цитата:
Вариантов много, при этом, никто пока не знает, что будет в ближайшей перспективе, например через полгода, год или два и более и.т.д.
maxsaf:
Время десанта прошло. Теперь только либо заморозка конфликта либо воронка на пол-города, и ядерная зима.
Время десанта прошло. Теперь только либо заморозка конфликта либо воронка на пол-города, и ядерная зима.
Вариантов много, при этом, никто пока не знает, что будет в ближайшей перспективе, например через полгода, год или два и более и.т.д.
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 21:51
Франция и Великобритания грозятся ввести войска, в случае осложнения обстановки в Украине. Кровь на руках не только у оккупантов, также у гарантов которые ранее подписали Будапештский меморандум, в том числе США и они это понимают. Ранее США всегда давало оружие, после чего сама вступала в войну. Вторая мировая война линд-лиз, позже второй фронт. Война в Корее, оказание помощи, также участие в войне, положили 34 000 американских офицеров и солдат. Конечный результат, Южная Корея одна из самых прогрессивных стран мира. Война во Вьетнаме, США участвовало, ранее отмечал, что из-за волнений в Америке пришлось остановить войну, было много жертв со стороны вьетнамцев.
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 21:59
Цитата:
Оба варианта для РФ ничего хорошего не предвещают, санкций не снимут наоборот будут ужесточать. если применят ТЯО (тактическое ядерное оружие) тогда вообще последствия будут непредсказуемыми. Выше отметил, что Газпром 2023 год завершил с убытком более 629 миллиардов рублей, в 2022 году компания смогла заработать 1,23 трлн рублей, несмотря на наложенные санкций. Продажа газа должна приносить прибыль, так получается внутреннее потребление без прибыли извне.
maxsaf:
Время десанта прошло. Теперь только либо заморозка конфликта либо воронка на пол-города, и ядерная зима.
Время десанта прошло. Теперь только либо заморозка конфликта либо воронка на пол-города, и ядерная зима.
Оба варианта для РФ ничего хорошего не предвещают, санкций не снимут наоборот будут ужесточать. если применят ТЯО (тактическое ядерное оружие) тогда вообще последствия будут непредсказуемыми. Выше отметил, что Газпром 2023 год завершил с убытком более 629 миллиардов рублей, в 2022 году компания смогла заработать 1,23 трлн рублей, несмотря на наложенные санкций. Продажа газа должна приносить прибыль, так получается внутреннее потребление без прибыли извне.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4741
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 09.05.24 - 10:03
Цитата:
Я что то пропустил?, войска РФ не переходили границу Украины, в Конституцию РФ не внесли пятую часть Украины? Ах да референдумы провели, но в мировой практике это первый случай когда референдум проводится не автономией , а половинками областей Херсонская,Запорожская, да и Луганская с Донецкой областью ещё не полностью под контролем РФ,да ещё и во время боевых действий. В Крыму хоть видимость какая то соблюдалась,Крым был автономией в составе Украины и боевых действий в это время не велось. А что касается международных и двусторонних договоров о нерушимости границ Украины, когда Россия на такую мелочь внимание обращала? Опять таки напомню Кучук Кайнарджийский мир 1774 года никак не помешал России в 1783 году захватить Крымское ханство.
electro:
вы о чём?
вы о чём?
Я что то пропустил?, войска РФ не переходили границу Украины, в Конституцию РФ не внесли пятую часть Украины? Ах да референдумы провели, но в мировой практике это первый случай когда референдум проводится не автономией , а половинками областей Херсонская,Запорожская, да и Луганская с Донецкой областью ещё не полностью под контролем РФ,да ещё и во время боевых действий. В Крыму хоть видимость какая то соблюдалась,Крым был автономией в составе Украины и боевых действий в это время не велось. А что касается международных и двусторонних договоров о нерушимости границ Украины, когда Россия на такую мелочь внимание обращала? Опять таки напомню Кучук Кайнарджийский мир 1774 года никак не помешал России в 1783 году захватить Крымское ханство.
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