Re: "Тобол" и "Астана" определили...

Отправлено: - 09:59

А кто нибудь объяснит мне, простому чукотскому мальчику, что такое вингер? Я вот не фанат футбола, но болею за своих и не знаю до сих пор этих новомодных словечек типа хэвбек, хет трик, форвард, фулбэк и т.д. В Рудном был корреспондент РР, он только так и писал репортажи, что читать не хотелось.