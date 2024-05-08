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≡ Почему в Казахстане дешевеет доллар и хорошо ли это. Мнение эксперта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49148
Почему в Казахстане дешевеет доллар и хорошо ли это. Мнение эксперта
Отправлено: 08.05.24 - 18:51
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"Мы знаем у нас сейчас доходная часть бюджета существенно не исполняется. Но при этом мы позволяем за счет трансфертов курсу сильно укрепляться. Это, по сути, является невыгодным для нас, поскольку мы снижаем доходы, которые могли бы получать, например, от добывающих отраслей", - считает экономист.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1297
Re: Почему в Казахстане дешевеет доллар и хорошо ли это. Мнение...
Отправлено: 08.05.24 - 18:51
#1
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при чем здесь ваш "тенге"
доллар по всему миру опускают
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1324
Почему в Казахстане дешевеет доллар и хорошо ли это. Мнение эксперта
Отправлено: 08.05.24 - 20:06
#2
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Просто умные люди начинают потихоньку избавляться от фантиков.
И это хорошо.

[Исправлено: Skeptic, 08.05.2024 - 21:07]
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4450
Re: Почему в Казахстане дешевеет доллар и хорошо ли это. Мнение...
Отправлено: 09.05.24 - 00:45
#3
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Цитата:
Skeptic:
Просто умные люди начинают потихоньку избавляться от фантиков. И это хорошо.

"Не смешите мои подковы!" Доллар был и он останется, вопреки вашим желаниям!
Ясно же написано, что государство продолжает покупать доллары для ЕНПФ!
А вы, как та сумашедшая бабка из Отряда Путина, порвите свои доллары...)))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3178
Почему в Казахстане дешевеет доллар и хорошо ли это. Мнение эксперта
Отправлено: 09.05.24 - 01:01
#4
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