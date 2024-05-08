Отправлено: - 00:45

Skeptic:

Просто умные люди начинают потихоньку избавляться от фантиков. И это хорошо.

Цитата:"Не смешите мои подковы!" Доллар был и он останется, вопреки вашим желаниям!Ясно же написано, что государство продолжает покупать доллары для ЕНПФ!А вы, как та сумашедшая бабка из Отряда Путина, порвите свои доллары...)))