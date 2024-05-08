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≡ Новые цены на бензин и дизтопливо для иностранцев: глава Минэнерго подписал приказ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49148
Новые цены на бензин и дизтопливо для иностранцев: глава Минэнерго подписал приказ
Отправлено: 08.05.24 - 20:22
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17 мая будут установлены новые предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции. Но можно будет купить бензин и дизтопливо по прежней цене. Если у вас есть нужные документы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14758
Re: Новые цены на бензин и дизтопливо для иностранцев: глава...
Отправлено: 08.05.24 - 20:22
#1
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Могу понять если в России такое придумают. Страна воюет, большие расходы на фронт, то дрон на нпз упадёт. А мы то че?
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1297
Re: Новые цены на бензин и дизтопливо для иностранцев: глава...
Отправлено: 08.05.24 - 22:52
#2
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можно объяснить так:
если там пукнули, то здесь обделались...
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1193
Re: Новые цены на бензин и дизтопливо для иностранцев: глава...
Отправлено: 08.05.24 - 23:50
#3
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.....я бы этим иностранцам сразу за болляры продавал или евро и страна наша намного богаче стала....

....дискриминацией попахивает к иностранным гражданам...
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