Отправлено: - 23:40

saba:

заводы по выпуску задних мостов и чугунолитейный. Почему мы всегда про себя так плохо думаем? Утром подъедь к бывшему дизельному , удивишься сколько людей там работает и все только колёса прикручивают?

Цитата:.....порядка 10 лет возил детали на фольксваген в Вольсбург,Зальцгитер и Ганновер,по крайней мере имею понятие кто колёса прикручивает,кто кузов делает........вот вы SABA вообще имеете понятие что есть автоиндустрия??? что откуда и куда?