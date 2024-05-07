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≡ Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49148
Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким Костанайской области
Отправлено: 07.05.24 - 10:13
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Проект с Кia, по мнению акима области, позволит Костанайской области стать центром автомобилестроения в РК, пуск заводов в Рудном и Костанае - центром черной металлургии, кроме того, она должна стать центром по переработке сельхозсырья.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4734
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 19:58
#15
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Цитата:
Vit:
собирают

Собирали,рено продал автоВаз Ростеху за 1 рубль после ухода из России.Цитата:
maxsaf:
Пару человек - прикручивают, остальные - эффективные менеджеры

Эффективных менеджеров возят на автобусах? Это вряд ли! Работает в основном молодёжь, поэтому после бессонной ночи многие просыпали автобус и когда я работал в такси частенько возил их.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1193
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 08.05.24 - 23:40
#16
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Цитата:
saba:
заводы по выпуску задних мостов и чугунолитейный. Почему мы всегда про себя так плохо думаем? Утром подъедь к бывшему дизельному , удивишься сколько людей там работает и все только колёса прикручивают?


.....порядка 10 лет возил детали на фольксваген в Вольсбург,Зальцгитер и Ганновер,по крайней мере имею понятие кто колёса прикручивает,кто кузов делает....
....вот вы SABA вообще имеете понятие что есть автоиндустрия??? что откуда и куда?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1193
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 08.05.24 - 23:42
#17
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Цитата:
maxsaf:
Цементный завод работает?


....зачем завод работать как кОлЭсо которое обозрения разберут...
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