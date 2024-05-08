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≡ "До конца сентября постараемся завершить" - Ремонт теплосетей в микрорайоне Аэропорт за 1 млрд тенге прокомментировал аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49148
"До конца сентября постараемся завершить" - Ремонт теплосетей в микрорайоне Аэропорт за 1 млрд тенге прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 08.05.24 - 22:24
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- Много было аварий по району Аэропорт, в декабре 2023 года была авария, люди ее не заметили, но всю ночь все коммунальные службы работали над ее устранением, - сказал Марат ЖУНДУБАЕВ. - Там 42 многоэтажных дома, которые зависят от этих сетей.
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
97
Re: "До конца сентября постараемся завершить" - Ремонт...
Отправлено: 08.05.24 - 22:24
#1
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"- В свое время был разработан проект, по которому все сети положили без изоляции, а если она и была, то в основном использовали минвату, которая боится агрессивную среду, - пояснил Аким Костаная. - В свое время так решили..."
Корпоративная этика, отсутствие прокурорского реагирования и в итоге ДВАЖДЫ оплатили одну и ту же работу! Плевать на почти миллиард из бюджета (мы де умные, лучше сделаем..), а если и эти сети сгниют, следующие нас прикроют! У каждой ошибки есть имя и фамилия, как говаривал прежде Отец народов..
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1297
"До конца сентября постараемся завершить" - Ремонт теплосетей в микрорайоне Аэропорт за 1 млрд тенге прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 08.05.24 - 22:55
#2
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