Re: "До конца сентября постараемся завершить" - Ремонт...

Отправлено: - 22:24

"- В свое время был разработан проект, по которому все сети положили без изоляции, а если она и была, то в основном использовали минвату, которая боится агрессивную среду, - пояснил Аким Костаная. - В свое время так решили..."

Корпоративная этика, отсутствие прокурорского реагирования и в итоге ДВАЖДЫ оплатили одну и ту же работу! Плевать на почти миллиард из бюджета (мы де умные, лучше сделаем..), а если и эти сети сгниют, следующие нас прикроют! У каждой ошибки есть имя и фамилия, как говаривал прежде Отец народов..