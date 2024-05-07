Отправлено: - 18:14

Kairat stayer:

Ого, понятно! Уже, не особо сильно пугаете. Ранее говорили, что весь мир в труху, теперь предрекаете воронку на пол-города, с ядерной зимой

Цитата:В смысле не особо? Думаете, что на саночках покатаетесь и весна прийдёт после ядерной зимы?