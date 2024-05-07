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≡ В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49148
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 19:25
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Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Новый срок Путина должен закончиться в 2030 году.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23101
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 18:14
#105
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Цитата:
Kairat stayer:
Ого, понятно! Уже, не особо сильно пугаете. Ранее говорили, что весь мир в труху, теперь предрекаете воронку на пол-города, с ядерной зимой

В смысле не особо? Думаете, что на саночках покатаетесь и весна прийдёт после ядерной зимы? :lol:
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
49
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 19:45
#106
Комментарий проходит проверку.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1324
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 20:04
#107
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Цитата:
Kairat stayer:
цивилизованные страны в 21 веке столкнулись с агрессором

:-) Ещё одна хорошая шутка...
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5475
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 21:42
#108
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Цитата:
maxsaf:
Время десанта прошло. Теперь только либо заморозка конфликта либо воронка на пол-города, и ядерная зима.


Вариантов много, при этом, никто пока не знает, что будет в ближайшей перспективе, например через полгода, год или два и более и.т.д.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5475
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 21:51
#109
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Франция и Великобритания грозятся ввести войска, в случае осложнения обстановки в Украине. Кровь на руках не только у оккупантов, также у гарантов которые ранее подписали Будапештский меморандум, в том числе США и они это понимают. Ранее США всегда давало оружие, после чего сама вступала в войну. Вторая мировая война линд-лиз, позже второй фронт. Война в Корее, оказание помощи, также участие в войне, положили 34 000 американских офицеров и солдат. Конечный результат, Южная Корея одна из самых прогрессивных стран мира. Война во Вьетнаме, США участвовало, ранее отмечал, что из-за волнений в Америке пришлось остановить войну, было много жертв со стороны вьетнамцев.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5475
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 21:59
#110
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Цитата:
maxsaf:
Время десанта прошло. Теперь только либо заморозка конфликта либо воронка на пол-города, и ядерная зима.


Оба варианта для РФ ничего хорошего не предвещают, санкций не снимут наоборот будут ужесточать. если применят ТЯО (тактическое ядерное оружие) тогда вообще последствия будут непредсказуемыми. Выше отметил, что Газпром 2023 год завершил с убытком более 629 миллиардов рублей, в 2022 году компания смогла заработать 1,23 трлн рублей, несмотря на наложенные санкций. Продажа газа должна приносить прибыль, так получается внутреннее потребление без прибыли извне.
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