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≡ В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49147
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 19:25
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Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Новый срок Путина должен закончиться в 2030 году.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23099
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 18:14
#105
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Цитата:
Kairat stayer:
Ого, понятно! Уже, не особо сильно пугаете. Ранее говорили, что весь мир в труху, теперь предрекаете воронку на пол-города, с ядерной зимой

В смысле не особо? Думаете, что на саночках покатаетесь и весна прийдёт после ядерной зимы? :lol:
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
49
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 19:45
#106
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1324
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 20:04
#107
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Цитата:
Kairat stayer:
цивилизованные страны в 21 веке столкнулись с агрессором

:-) Ещё одна хорошая шутка...
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