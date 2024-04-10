Отправлено: - 11:33

Всем доброго дня, мира и добра, сказочники пусть прозревают, последним желаю побольше интеллекта, разума и логического мышления!Kairat stayer: У них с финансированием проблемы. Давече смотрел видео, на канале Обманутый россиянин, так говоря метафорически, там народ, вроде в Орске обращается к царю мол помоги! Пострадавшим от наводнения, в качестве компенсации по 20 000 рублей, из казны обещают. В видео граждан опрашивают, как живется? Со слов, у них и сыры, колбасы, авто и. т. д. превосходные, лучше чем на загнивающем Западе. Лишь один мужичок с бородкой, в холопской рубахе и шапке, на старинном субдиалекте (говоре) говорит: всё порушили, всё закрыли, безработица и. т. д. Если получится, завтра ссылку укажу на видео, с помощью телефона печатаю.tolikkustanay74: какой бред!!! .....какой бред в комментах........Подробнее здесь: