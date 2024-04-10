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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 90 из 90«1...888990
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5471
Форумная эклектика
Отправлено: 10.04.24 - 11:33
#1336
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Всем доброго дня, мира и добра, сказочники пусть прозревают, последним желаю побольше интеллекта, разума и логического мышления!

Kairat stayer: У них с финансированием проблемы. Давече смотрел видео, на канале Обманутый россиянин, так говоря метафорически, там народ, вроде в Орске обращается к царю мол помоги! Пострадавшим от наводнения, в качестве компенсации по 20 000 рублей, из казны обещают. В видео граждан опрашивают, как живется? Со слов, у них и сыры, колбасы, авто и. т. д. превосходные, лучше чем на загнивающем Западе. Лишь один мужичок с бородкой, в холопской рубахе и шапке, на старинном субдиалекте (говоре) говорит: всё порушили, всё закрыли, безработица и. т. д. Если получится, завтра ссылку укажу на видео, с помощью телефона печатаю.

tolikkustanay74: какой бред!!! .....какой бред в комментах........

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5471
Форумная эклектика
Отправлено: 10.04.24 - 12:03
#1337
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5471
Форумная эклектика
Отправлено: 11.04.24 - 09:22
#1338
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Всем доброго утра, мира и добра, сказочникам желаю побольше адекватности!

alex_60: Я из адекватных...

saba: Рассмешил Алекс. Браво!

abaika95: Тут все заржали...

Карачун: это да. похохотал от души :lol: .

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[Исправлено: Kairat stayer, 11.04.2024 - 10:25]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5471
Форумная эклектика
Отправлено: 13.04.24 - 10:30
#1339
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5471
Форумная эклектика
Отправлено: 18.04.24 - 07:49
#1340
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Всем доброго утра, мира, добра и удачного дня!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5471
Форумная эклектика
Отправлено: 19.04.24 - 11:12
#1341
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Всем хорошего дня, мира и добра!

Kairat stayer: На мой взгляд, каждый человек прозревает по своему. Понятно, что очищение воды фтором, лучше чем хлором.

Многие граждане понимают, что еда типа картофеля фри, газированных напитков, пива, всяких сладостей и.т.д. вредны для человеческого организма, при этом употребляют их.

Также многие знают, что полезны овощи, фрукты, свежевыжатые соки, стандарт - белки должны составлять 10–15 %, жиры — около 30 %, углеводы — 50–55 %, обязательны регулярные физические нагрузки и.т.д.

Окончательный выбор всегда остается за человеком, главное, чтобы потом не сожалеть. Как говорится: Если не бегаешь пока здоров, будешь бегать, когда заболеешь.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5471
Форумная эклектика
Отправлено: 25.04.24 - 10:46
#1342
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Kairat stayer: Всем доброго утра, мира и добра, отдельным невежественным гражданам, желаю знаний, интеллекта и эрудиций!

electro: савсем беда

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5471
Форумная эклектика
Отправлено: 27.04.24 - 10:36
#1343
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Всем мира, хорошего дня и удачных выходных!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5471
Форумная эклектика
Отправлено: 29.04.24 - 10:48
#1344
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5471
Форумная эклектика
Отправлено: 01.05.24 - 17:52
#1345
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Vit: Президент сказал Крым наш. Значит. Наш. Завтра скажет берлин наш. Значит наш. Он воен.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5471
Форумная эклектика
Отправлено: 05.05.24 - 09:05
#1346
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Всем хорошего дня, с праздником светлой Пасхи! Мира, добра, уюта, благополучия вашим домам и пусть радость в семьи к вам придет!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5471
Форумная эклектика
Отправлено: 08.05.24 - 18:10
#1347
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maxsaf: Время десанта прошло. Теперь только либо заморозка конфликта либо воронка на пол-города, и ядерная зима.

Kairat stayer: Не соглашусь, если применят тактическое ядерное оружие с малыми зарядами. Сработает система раннего оповещения, ответка прилетит из Европы в разы больше, по пусковым установкам и другим военным объектам, так генерал полковник Л.Г. Ивашов сказал.

maxsaf: Ну, я так и сказал - ядерная зима наступит

Kairat stayer: Ого, понятно! Уже, не особо сильно пугаете. Ранее говорили, что весь мир в труху, теперь предрекаете воронку на пол-города, с ядерной зимой.

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[Исправлено: Kairat stayer, 08.05.2024 - 19:11]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23099
Форумная эклектика
Отправлено: 08.05.24 - 19:21
#1348
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Цитата:
Kairat stayer:

Объективности ради замечу, что я сообщил о двух возможных сценариях, один из которых - заморозка конфликта. А вы выставили всё так, что вариант всего один и он неизбежен. Вы же знаете, что передёргивание и нечестные методы ведения дискуссий караются удалениями? ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14758
Форумная эклектика
Отправлено: 08.05.24 - 20:08
#1349
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Цитата:
maxsaf: заморозка конфликта.
Ну ты лучше меня понимаешь что заморозка, так себе вариант.
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