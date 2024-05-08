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"Мы знаем у нас сейчас доходная часть бюджета существенно не исполняется. Но при этом мы позволяем за счет трансфертов курсу сильно укрепляться. Это, по сути, является невыгодным для нас, поскольку мы снижаем доходы, которые могли бы получать, например, от добывающих отраслей", - считает экономист.