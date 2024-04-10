Всем доброго дня, мира и добра, сказочники пусть прозревают, последним желаю побольше интеллекта, разума и логического мышления!
Kairat stayer: У них с финансированием проблемы. Давече смотрел видео, на канале Обманутый россиянин, так говоря метафорически, там народ, вроде в Орске обращается к царю мол помоги! Пострадавшим от наводнения, в качестве компенсации по 20 000 рублей, из казны обещают. В видео граждан опрашивают, как живется? Со слов, у них и сыры, колбасы, авто и. т. д. превосходные, лучше чем на загнивающем Западе. Лишь один мужичок с бородкой, в холопской рубахе и шапке, на старинном субдиалекте (говоре) говорит: всё порушили, всё закрыли, безработица и. т. д. Если получится, завтра ссылку укажу на видео, с помощью телефона печатаю.
tolikkustanay74: какой бред!!! .....какой бред в комментах........
maxsaf: Время десанта прошло. Теперь только либо заморозка конфликта либо воронка на пол-города, и ядерная зима.
Kairat stayer: Не соглашусь, если применят тактическое ядерное оружие с малыми зарядами. Сработает система раннего оповещения, ответка прилетит из Европы в разы больше, по пусковым установкам и другим военным объектам, так генерал полковник Л.Г. Ивашов сказал.
maxsaf: Ну, я так и сказал - ядерная зима наступит
Kairat stayer: Ого, понятно! Уже, не особо сильно пугаете. Ранее говорили, что весь мир в труху, теперь предрекаете воронку на пол-города, с ядерной зимой.
Объективности ради замечу, что я сообщил о двух возможных сценариях, один из которых - заморозка конфликта. А вы выставили всё так, что вариант всего один и он неизбежен. Вы же знаете, что передёргивание и нечестные методы ведения дискуссий караются удалениями?
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