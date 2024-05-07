Отправлено: - 14:12

111:

Если быть честным, то надо отдавать себе отсчет, кто напал на Украинув в 2014м.

Цитата:Если бы агрессор не напал в 4 часа утра, со свастиками разными группа центр, север и.т.д. тогда всё было бы нормально. А так совершили военное преступление, с последствиями в виде наложенных санкций, объявления в международные розыски и.т.д.