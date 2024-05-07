В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 19:25
Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Новый срок Путина должен закончиться в 2030 году. Читать новость
111: Если быть честным, то надо отдавать себе отсчет, кто напал на Украинув в 2014м.
Если бы агрессор не напал в 4 часа утра, со свастиками разными группа центр, север и.т.д. тогда всё было бы нормально. А так совершили военное преступление, с последствиями в виде наложенных санкций, объявления в международные розыски и.т.д.
111: Есть ссылки, фото, видео? Если не врешь, скидывай и докажи.
Никому я ничего не обязан доказывать. Всё было в открытом доступе. Это вам надо, не мне, я эту мерзость уже видел. По второму разу, тем более для кого-то гуглить и скринить не собираюсь. Как же вы напоминаете мне оппонентов с украинских сайтов. К сожалению.
111: Ну и на твое слово я не обязан тогда верить. Логично?
Логично. Да вы батенька трусите взглянуть правде в глаза. Поэтому пытаетесь на других переложить свой страх. Чтобы вам что-то заскринили, а вы с упоением бросились опровергать, прикрываясь смертью племяша... Но это не моя проблема, что вы боитесь открыть другую дверь...
пс: так и не смог войти с браузера Brave, постоянно сбрасывает
mks2703: Нет, сижу здесь. Но по крайней мере, не рассуждаю за Америку, её ВВП и демократию...
Площадка для дискуссий предоставлена, мы обмениваемся мнениями, ранее отмечал, что лично для меня это не споры. с кем то. Никто никого не переубедить, все взрослые люди. Сколько людей, столько и мнений, у каждого форумчанина своя собственная точка зрения на что-либо. Нас на форуме не так много, граждане Канады, России, Германий и.т.д. высказывают свои субъективные мнения, пусть высказывают, никаких проблем не вижу.
США и Запад будут помогать Украине, потому что цивилизованные страны в 21 веке столкнулись с агрессором, отмечал недавно Гоге, что 122 страны мира признали Россию страной агрессором. Это я не придумал, он неоднократно в истерике просил дать ссылку, предоставил .
Сидел на паре сайтов. До СВО. Так то там, вроде адекватные ребята были, спорили всегда по факту, с образованием. А потом ближе к СВО, как будто всех поменяли. Пришли колхозаны западенские, да и с Днепра и Харькова фанаты неадекватные. С началом СВО устал я с ними с.аться, да и забанили меня по IP. Нормальный компьютерный сайт. Я там 4 года, постоянно ключи халявно брал к винде и программам. Но форум там щась жесть. На другом новостном сайте продержался месяц. Тож забанили. Еще сижу на трёх спортивных сайтах. Там также с.ач до небес бывает, когда игра. Там ваще не по-децки было. Но пришли новые модераторы (не совсем независимые так сказать), банят часто, не фейр плей...
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