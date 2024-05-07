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≡ В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49145
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 19:25
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Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Новый срок Путина должен закончиться в 2030 году.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5470
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 13:59
#90
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Цитата:
Kairat stayer:
Вы просто, сидите здесь, а не в Америке, что-то гуглите и выставляете себя большим специалистом (из Гугла...


Конкретно где скрины про америку?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5470
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 14:00
#91
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Цитата:
mks2703:
Вы просто, сидите здесь, а не в Америке...


А вы в Америке находитесь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38099
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 14:11
#92
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Одинокое и чудовищное..
Из за которого погиб мой племяш..

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5470
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 14:12
#93
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Цитата:
111:
Если быть честным, то надо отдавать себе отсчет, кто напал на Украинув в 2014м.


Если бы агрессор не напал в 4 часа утра, со свастиками разными группа центр, север и.т.д. тогда всё было бы нормально. А так совершили военное преступление, с последствиями в виде наложенных санкций, объявления в международные розыски и.т.д.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
410
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 08.05.24 - 14:15
#94
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Цитата:
Kairat stayer:
А вы в Америке находитесь?


Нет, сижу здесь. Но по крайней мере, не рассуждаю за Америку, её ВВП и демократию...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
410
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 08.05.24 - 14:19
#95
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Цитата:
111:
Есть ссылки, фото, видео? Если не врешь, скидывай и докажи.


Никому я ничего не обязан доказывать. Всё было в открытом доступе. Это вам надо, не мне, я эту мерзость уже видел. По второму разу, тем более для кого-то гуглить и скринить не собираюсь.
Как же вы напоминаете мне оппонентов с украинских сайтов. К сожалению.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38099
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 14:29
#96
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Цитата:
mks2703:
Никому я ничего не обязан доказывать.

Ну и на твое слово я не обязан тогда верить.
Логично?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14756
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 14:30
#97
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Цитата:
ТТ: Всё-таки отцы не матери. Мать так никогда не скажет. А вы бездушные
С душой мы. Просто мы плачем там в дальней комнате в углу что б не кто не увидел. Или в себя.

[Исправлено: Vit, 08.05.2024 - 14:31]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38099
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 14:30
#98
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Просто стих


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38099
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 14:32
#99
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Цитата:
Vit:
Просто мы плачем

Да ладно то врать.
Ведь хочешь же, чтоб до Львова славян выжгли и их города.
У Путина теперь пожизненное, наверно добьется этого..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38099
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 14:33
#100
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Цитата:
mks2703:
Как же вы напоминаете мне оппонентов с украинских сайтов. К

Ты еще и в их пабликах сидишь?
Зачем?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
410
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 08.05.24 - 14:45
#101
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Цитата:
111:
Ну и на твое слово я не обязан тогда верить. Логично?


Логично. Да вы батенька трусите взглянуть правде в глаза. Поэтому пытаетесь на других переложить свой страх. Чтобы вам что-то заскринили, а вы с упоением бросились опровергать, прикрываясь смертью племяша...
Но это не моя проблема, что вы боитесь открыть другую дверь...

пс: так и не смог войти с браузера Brave, постоянно сбрасывает
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5470
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 14:49
#102
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Цитата:
mks2703:
Нет, сижу здесь. Но по крайней мере, не рассуждаю за Америку, её ВВП и демократию...


Площадка для дискуссий предоставлена, мы обмениваемся мнениями, ранее отмечал, что лично для меня это не споры. с кем то. Никто никого не переубедить, все взрослые люди. Сколько людей, столько и мнений, у каждого форумчанина своя собственная точка зрения на что-либо. Нас на форуме не так много, граждане Канады, России, Германий и.т.д. высказывают свои субъективные мнения, пусть высказывают, никаких проблем не вижу.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5470
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 14:52
#103
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США и Запад будут помогать Украине, потому что цивилизованные страны в 21 веке столкнулись с агрессором, отмечал недавно Гоге, что 122 страны мира признали Россию страной агрессором. Это я не придумал, он неоднократно в истерике просил дать ссылку, предоставил 8-) 8-) 8-) .
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
410
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 08.05.24 - 15:00
#104
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Цитата:
111:
Ты еще и в их пабликах сидишь? Зачем?


Сидел на паре сайтов. До СВО. Так то там, вроде адекватные ребята были, спорили всегда по факту, с образованием. А потом ближе к СВО, как будто всех поменяли. Пришли колхозаны западенские, да и с Днепра и Харькова фанаты неадекватные. С началом СВО устал я с ними с.аться, да и забанили меня по IP.
Нормальный компьютерный сайт. Я там 4 года, постоянно ключи халявно брал к винде и программам. Но форум там щась жесть. На другом новостном сайте продержался месяц. Тож забанили.
Еще сижу на трёх спортивных сайтах. Там также с.ач до небес бывает, когда игра. Там ваще не по-децки было. Но пришли новые модераторы (не совсем независимые так сказать), банят часто, не фейр плей...
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