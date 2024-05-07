Отправлено: - 17:59

Vit:

А потому что кадров нету.

Цитата:Это наш самый эффективный менеджер А.Мамин так перестроил работу КТЖ, его потом за эти заслуги премьер-министром сделали. Вот что позор, так это наши поезда, Россия была на одном уровне с нами после СССР, но улетела на космический уровень, а мы стали ещё хуже , ибо вагоны ветшают, никто ни за что не отвечает.Он же хитро реформировал КТЖ, самое прибыльное оставил в КТЖ, а то, что особо денег не приносит, в том числе пассажирские перевозки пустил в свободное плавание. Что может слабосильное ТОО"Турксиб" ? Пару новых вагонов купить и то со скрипом