НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
 
 
Страница 7 из 7«1...567
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49145
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 19:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Новый срок Путина должен закончиться в 2030 году.
Читать новость

Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5468
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 13:59
#90
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вы просто, сидите здесь, а не в Америке, что-то гуглите и выставляете себя большим специалистом (из Гугла...


Конкретно где скрины про америку?
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5468
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 14:00
#91
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
Вы просто, сидите здесь, а не в Америке...


А вы в Америке находитесь?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38095
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 14:11
#92
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одинокое и чудовищное..
Из за которого погиб мой племяш..

Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5468
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 14:12
#93
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Если быть честным, то надо отдавать себе отсчет, кто напал на Украинув в 2014м.


Если бы агрессор не напал в 4 часа утра, со свастиками разными группа центр, север и.т.д. тогда всё было бы нормально. А так совершили военное преступление, с последствиями в виде наложенных санкций, объявления в международные розыски и.т.д.
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
408
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 08.05.24 - 14:15
#94
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
А вы в Америке находитесь?


Нет, сижу здесь. Но по крайней мере, не рассуждаю за Америку, её ВВП и демократию...
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
408
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 08.05.24 - 14:19
#95
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Есть ссылки, фото, видео? Если не врешь, скидывай и докажи.


Никому я ничего не обязан доказывать. Всё было в открытом доступе. Это вам надо, не мне, я эту мерзость уже видел. По второму разу, тем более для кого-то гуглить и скринить не собираюсь.
Как же вы напоминаете мне оппонентов с украинских сайтов. К сожалению.
Профайл
Страница 7 из 7«1...567
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 67
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS