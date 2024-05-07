В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 19:25
Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Новый срок Путина должен закончиться в 2030 году. Читать новость
maxsaf: Они не взвесили все за и против. Наверняка были среди них и такие, кто мог текущий ход событий просчитать. Иначе грош цена тем аналитикам и прочим советникам.
На мой взгляд, в настоящее время Европа всё просчитывает, США заняты предвыборной гонкой президента. В начале войны просчитались россияне, никто с цветами их в Украине не встречал, Киев за три не пал, В. Зеленский никуда не убежал и.т.д. Украинское свободное общество консолидировалось и с имеющимися силами и средствами дало отпор агрессору.
maxsaf: Время десанта прошло. Теперь только либо заморозка конфликта либо воронка на пол-города, и ядерная зима.
Не соглашусь, если применят тактическое ядерное оружие с малыми зарядами. Сработает система раннего оповещения, ответка прилетит из Европы в разы больше, по пусковым установкам и другим военным объектам, так генерал полковник Л.Г. Ивашов сказал.
Kairat stayer: Но то и демократия, если осенью придут к власти республиканцы, не важно кто, тогда будут помогать далее Украине.
И это вы считаете демократией? Двухпартийную систему? Делались попытки независимым кандидатам пробиться "наверх", но на моей памяти, ни разу даже близко не подошли... Демократия, когда на выборах, уже не первый раз ставятся под сомнение тысячи голосов в разных штатах? Отсюда легитимность выборщиков, под большим вопросом и это признают сами американцы... Вы просто, сидите здесь, а не в Америке, что-то гуглите и выставляете себя большим специалистом (из Гугла), скрините большие тексты. Это не делает вас умнее других, но назойливым и навязывающим другим свое видение - да.
111: Сегодняшняя элита Путина, не медики, не учителя и не ученые. А преступники педофилы..
С той стороны воюет побольше мерзавцев и похлеще. Есть видео, где неоднократно пытают людей, сжигают, отрезают конечности, в общем полный набор садистов и извращенцев, воюющих за ВСУ. Не хотите их выложить сюда... Там тоже с наградами изверги. Они не только пленных, но и мирных жителей пытают. Случаев полно. Нет желания заскринить демократичных хлопцев... Какбэ власть не покрывала этих преступников, под давлением мировой общественности, им пришлость посадить в тюрьму неадекватов из Торнадо. Но недавно их снова выпустили... Этому вы рады? На Украине отжимают церкви, сажают священников, пытают священников, убивают священников и паству. Их католические проповедники похлеще гутарят Патриарха Кирилла... Если быть честным, то надо объективно смотреть на обе стороны конфликта Будьте уж честны
mks2703: Вы просто, сидите здесь, а не в Америке, что-то гуглите и выставляете себя большим специалистом (из Гугла), скрините большие тексты. Это не делает вас умнее других, но назойливым и навязывающим другим свое видение - да.
Порожняк не гоните, никто не навязывает своё мнение другим, где я скринил большие тексты?
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