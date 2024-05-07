Отправлено: - 11:26

maxsaf:

Один срок - ни туда, ни сюда. Пять-шесть сроков - ну такое. С одной стороны больше опыта, с другой - все вытекающие последствия.

[Исправлено: Kairat stayer, 08.05.2024 - 12:38]

Цитата:Так, о чём и речь ведём, в РФ В.Путин, на мой взгляд будет править долго, хотя всякое может случится. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает, посмотрим.