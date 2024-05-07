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В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 49145
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 19:25
Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Новый срок Путина должен закончиться в 2030 году.
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(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 1322
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 08.05.24 - 11:03
Цитата:
Ещё одна хорошая шутка.
Вы сегодня решили юморить?
Kairat stayer:
украинцы более демократичны
украинцы более демократичны
Ещё одна хорошая шутка.
Вы сегодня решили юморить?
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 11:23
Цитата:
Печально, разработчиков якобы гипер оружия - кинжалов, авангардов, цирконов зря преследовать не будут, их пэтриоты перехватывают, правда указанные комплексы союзники в малом количестве предоставили.
Подробнее здесь:
Skeptic:
Смешно.
Смешно.
Печально, разработчиков якобы гипер оружия - кинжалов, авангардов, цирконов зря преследовать не будут, их пэтриоты перехватывают, правда указанные комплексы союзники в малом количестве предоставили.
Подробнее здесь:
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 11:26
Цитата:
Так, о чём и речь ведём, в РФ В.Путин, на мой взгляд будет править долго, хотя всякое может случится. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает, посмотрим.
[Исправлено: Kairat stayer, 08.05.2024 - 12:38]
maxsaf:
Один срок - ни туда, ни сюда. Пять-шесть сроков - ну такое. С одной стороны больше опыта, с другой - все вытекающие последствия.
Один срок - ни туда, ни сюда. Пять-шесть сроков - ну такое. С одной стороны больше опыта, с другой - все вытекающие последствия.
Так, о чём и речь ведём, в РФ В.Путин, на мой взгляд будет править долго, хотя всякое может случится. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает, посмотрим.
[Исправлено: Kairat stayer, 08.05.2024 - 12:38]
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 11:30
Цитата:
На мой взгляд, в настоящее время Европа всё просчитывает, США заняты предвыборной гонкой президента. В начале войны просчитались россияне, никто с цветами их в Украине не встречал, Киев за три не пал, В. Зеленский никуда не убежал и.т.д. Украинское свободное общество консолидировалось и с имеющимися силами и средствами дало отпор агрессору.
[Исправлено: Kairat stayer, 08.05.2024 - 12:38]
maxsaf:
Они не взвесили все за и против. Наверняка были среди них и такие, кто мог текущий ход событий просчитать. Иначе грош цена тем аналитикам и прочим советникам.
Они не взвесили все за и против. Наверняка были среди них и такие, кто мог текущий ход событий просчитать. Иначе грош цена тем аналитикам и прочим советникам.
На мой взгляд, в настоящее время Европа всё просчитывает, США заняты предвыборной гонкой президента. В начале войны просчитались россияне, никто с цветами их в Украине не встречал, Киев за три не пал, В. Зеленский никуда не убежал и.т.д. Украинское свободное общество консолидировалось и с имеющимися силами и средствами дало отпор агрессору.
[Исправлено: Kairat stayer, 08.05.2024 - 12:38]
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 11:33
Цитата:
Не соглашусь, если применят тактическое ядерное оружие с малыми зарядами. Сработает система раннего оповещения, ответка прилетит из Европы в разы больше, по пусковым установкам и другим военным объектам, так генерал полковник Л.Г. Ивашов сказал.
maxsaf:
Время десанта прошло. Теперь только либо заморозка конфликта либо воронка на пол-города, и ядерная зима.
Время десанта прошло. Теперь только либо заморозка конфликта либо воронка на пол-города, и ядерная зима.
Не соглашусь, если применят тактическое ядерное оружие с малыми зарядами. Сработает система раннего оповещения, ответка прилетит из Европы в разы больше, по пусковым установкам и другим военным объектам, так генерал полковник Л.Г. Ивашов сказал.
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 11:35
Цитата:
Соседи разные бывают. одни гопники, другие нет, как на форуме. Одни пугают, другие разъясняют .
maxsaf:
Ну или лояльность любому сильному соседу, с целью сохранения страны и нации. Ну или хотя бы мультивекторность, если сильных соседей несколько.
Ну или лояльность любому сильному соседу, с целью сохранения страны и нации. Ну или хотя бы мультивекторность, если сильных соседей несколько.
Соседи разные бывают. одни гопники, другие нет, как на форуме. Одни пугают, другие разъясняют .
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 11:37
Цитата:
Но то и демократия, если осенью придут к власти республиканцы, не важно кто, тогда будут помогать далее Украине.
maxsaf:
В Америке демократы с республиканцами меняются властью без революций или свержения. Есть конечно и там другие способы оказания давления на кандидатов, но не свержение.
В Америке демократы с республиканцами меняются властью без революций или свержения. Есть конечно и там другие способы оказания давления на кандидатов, но не свержение.
Но то и демократия, если осенью придут к власти республиканцы, не важно кто, тогда будут помогать далее Украине.
(Полноправные пользователи)
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- 23097
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 11:44
Цитата:
Ну, я так и сказал - ядерная зима наступит
Kairat stayer:
. Сработает система раннего оповещения, ответка прилетит из Европы в разы больше
. Сработает система раннего оповещения, ответка прилетит из Европы в разы больше
Ну, я так и сказал - ядерная зима наступит
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 12:14
Цитата:
Ого, понятно! Уже, не особо сильно пугаете. Ранее говорили, что весь мир в труху, теперь предрекаете воронку на пол-города, с ядерной зимой .
maxsaf:
Время десанта прошло. Теперь только либо заморозка конфликта либо воронка на пол-города, и ядерная зима.
Время десанта прошло. Теперь только либо заморозка конфликта либо воронка на пол-города, и ядерная зима.
Ого, понятно! Уже, не особо сильно пугаете. Ранее говорили, что весь мир в труху, теперь предрекаете воронку на пол-города, с ядерной зимой .
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