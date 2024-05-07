abaika95: А России важно именно навязать свой язык, культуру, историю НО как они это навяжут тут же требуют себе бабок, объектов и логистичиские пути Так зачем эта Россия нужна если ведёт она себя как та же Америка только наглее?
На счёт языков, конечный результат, английский язык международного общения, с каждым годом всё больше граждан стараются им овладеть, а русский теряет свои позиции, из-за авантюризма и агрессивной внешней политики. Отдельными грамотеями в 2018 и 2021 обсуждали, особо ничего не изменилось, актуально до настоящего времени, как обычно процитирую самого себя, пожалуйста:
(2018 год) Кайрат стайер: Письменность дело наживное, кириллицей пользовались ранее более 400 млн. человек, в настоящее время менее 200 млн. Ты же в РФ проживаешь, если бы ваша внешняя политика была бы более менее дружелюбной к соседям, тогда бы 500 млн. человек на кириллице писали. Сейчас же не средние века, на дворе 21 век, лучше жить в процветающем крепком государство, в мире и согласии с соседями и всем миром.
(2021 год) Кайрат стайер: Действительно-же количество носителей русского языка уменьшается, я даже не говорю про страны бывшего социалистического лагеря Европы, они давно свои пути выбрали и интегрировались в ЕС.
Рассмотрим постсоветские страны, что мы наблюдаем в настоящее время, из-за не особо дружелюбной внешней политики РФ, страны Прибалтики, Украина и Грузия закрывают школы на русском языке обучения. Беларусь при Батьке скорее всего к тесной интеграции не пойдет, попытки конечно будут предприниматься и далее, тем более продвигают концепцию триединства народов (Великоруссы, малоруссы, белоруссы). В Армении на очередных выборах победил Н.Пашинян, у которого своя взвешенная внешняя и внутренняя политика. Молдова выбрала европейски путь развития, М.Санду и её сторонники в Парламенте представляют большинство. Азербайджан союзник Турции и.т.д.
Всезнание или всеведение - это способность знать абсолютно всё без исключения (все факты, все правды, все события, все возможности, все потенциалы и так далее). Всезнание может быть как абсолютным (полное знание всего, имеющееся лишь у высших божественных сущностей), так и относительным (например, знание некой сущности обо всём, что происходит в подвластной ей области). Способность абсолютного всезнания обычно идёт вместе с предполагаемым всемогуществом и вездесущностью, и являются достоянием безграничного Бога. Видимо Вы божество нашего форума!
разумеется, а как иначе? последователи анучкина как-никак. того самого который мог бы "знать по-французски" только если его посечь хорошенько. а без розг ни по-французскому, ни по-древненеразборчивому не разумеет. да и на самом деле не страшно. пущай себе дальше мельница мелет.
saba: Единственно фильм очень долгий,но интересный.даже для меня живущего здесь. Максаф посмотрите,будет более информативно, чем смотреть всякие языковые патрули.
Я посмотрел. В принципе, ничего нового для себя не узнал. Врезалось в память упоминание о надписи на заборе, которую два года никто не убирал. Если хотите обсудить что-то из этого видео - дайте знать. Хотя, собственно, что там обсуждать.
Kairat stayer: Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, то она была бы дедушкой.
Ну раз так то не видать Грузии мирного исхода конфликта как своих ушей Цитата:
Kairat stayer: Есть признанные в ООН границы Грузии, где Южная Осетия и Абхазия входят в её состав.
Абхазов с осетинами кто-то спрашивал? Их мнение и желание при этих резолюциях? Не особо Поэтому решения ООН не имеют силу темболее Россия как член Совбеза постоянно накладывает вето на эти решения) Поэтому по ГАМБУРГСКОМУ счету проведя сейчас референдум как любят делать в Европе То абхазы с осетинами помашут ручкой Тбилиси И уйдут в независимость Никто с грузинами там жить не хочет Но США делают все чтобы поддерживать своих поэтому и не признают Абхазию когда как Косово признали В эту игру как говорится можно играть двоем
saba: Всезнание или всеведение - это способность знать абсолютно всё без исключения (все факты, все правды, все события, все возможности, все потенциалы и так далее).
Я не всё знаю Например не знаю устройство эксковатора) Цитата:
saba: Всезнание может быть как абсолютным (полное знание всего, имеющееся лишь у высших божественных сущностей), так и относительным (например, знание некой сущности обо всём, что происходит в подвластной ей области).
Я знаю что Сатпаев титушка властей Остальное мне не интересно) Цитата:
saba: Способность абсолютного всезнания обычно идёт вместе с предполагаемым всемогуществом и вездесущностью, и являются достоянием безграничного Бога.
Опять мимо) Но ваш ход мыслей мне нравится Цитата:
saba: Видимо Вы божество нашего форума!
Мне кажется я по другую сторону баррикад Ну с теми ребятами которые борются со вселенской властью кое кого подвергая всё сомнению) Цитата:
maxsaf: Ага, это как обучаться по единственной книге, собой же и написанной
Даже так Что с того другим кто обучается по двум книгам собой же написанным а другие книги яро отвергая за их западные ценности?))
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