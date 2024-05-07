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≡ В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49145
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 19:25
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Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Новый срок Путина должен закончиться в 2030 году.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1322
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 08.05.24 - 11:03
#75
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Цитата:
Kairat stayer:
украинцы более демократичны

:lol: Ещё одна хорошая шутка.
Вы сегодня решили юморить? :-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5463
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 11:23
#76
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Цитата:
Skeptic:
Смешно.


Печально, разработчиков якобы гипер оружия - кинжалов, авангардов, цирконов зря преследовать не будут, их пэтриоты перехватывают, правда указанные комплексы союзники в малом количестве предоставили.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5463
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 11:26
#77
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Цитата:
maxsaf:
Один срок - ни туда, ни сюда. Пять-шесть сроков - ну такое. С одной стороны больше опыта, с другой - все вытекающие последствия.


Так, о чём и речь ведём, в РФ В.Путин, на мой взгляд будет править долго, хотя всякое может случится. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает, посмотрим.

[Исправлено: Kairat stayer, 08.05.2024 - 12:38]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5463
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 11:30
#78
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Цитата:
maxsaf:
Они не взвесили все за и против. Наверняка были среди них и такие, кто мог текущий ход событий просчитать. Иначе грош цена тем аналитикам и прочим советникам.


На мой взгляд, в настоящее время Европа всё просчитывает, США заняты предвыборной гонкой президента. В начале войны просчитались россияне, никто с цветами их в Украине не встречал, Киев за три не пал, В. Зеленский никуда не убежал и.т.д. Украинское свободное общество консолидировалось и с имеющимися силами и средствами дало отпор агрессору.

[Исправлено: Kairat stayer, 08.05.2024 - 12:38]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5463
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 11:33
#79
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Цитата:
maxsaf:
Время десанта прошло. Теперь только либо заморозка конфликта либо воронка на пол-города, и ядерная зима.


Не соглашусь, если применят тактическое ядерное оружие с малыми зарядами. Сработает система раннего оповещения, ответка прилетит из Европы в разы больше, по пусковым установкам и другим военным объектам, так генерал полковник Л.Г. Ивашов сказал.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5463
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 11:35
#80
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Цитата:
maxsaf:
Ну или лояльность любому сильному соседу, с целью сохранения страны и нации. Ну или хотя бы мультивекторность, если сильных соседей несколько.


Соседи разные бывают. одни гопники, другие нет, как на форуме. Одни пугают, другие разъясняют :lol: :lol: :lol: .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5463
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 11:37
#81
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Цитата:
maxsaf:
В Америке демократы с республиканцами меняются властью без революций или свержения. Есть конечно и там другие способы оказания давления на кандидатов, но не свержение.


Но то и демократия, если осенью придут к власти республиканцы, не важно кто, тогда будут помогать далее Украине.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23097
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 11:44
#82
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Цитата:
Kairat stayer:
. Сработает система раннего оповещения, ответка прилетит из Европы в разы больше

Ну, я так и сказал - ядерная зима наступит :-) :oops:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5463
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 12:14
#83
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Цитата:
maxsaf:
Время десанта прошло. Теперь только либо заморозка конфликта либо воронка на пол-города, и ядерная зима.


Ого, понятно! Уже, не особо сильно пугаете. Ранее говорили, что весь мир в труху, теперь предрекаете воронку на пол-города, с ядерной зимой :-o :-o :-o .
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