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≡ В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49145
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 19:25
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Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Новый срок Путина должен закончиться в 2030 году.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4734
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 08.05.24 - 06:46
#60
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Цитата:
Vit:

Виталий,а что ты имеешь в виду руководить нормально? Отдать России кроме захваченных земель ещё и Одессу с Харьковом? Потом ездить в Москву на поклон с данью, чтобы московский царь дал ярлык на княжение в Киеве, как при Золотой Орде?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23091
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 07:52
#61
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Цитата:
saba:
Виталий,а что ты имеешь в виду руководить нормально?

Это пожалуй один из самых сложных вопросов. Не важно, речь идёт о государстве или предприятии. На предприятии дашь слабину - работники на голову сядут, в колею потом сложно входить. Заплатишь мало - уйдут. Это всегда баланс между крайностями. Демократия, смена власти - вроде звучит неплохо, но как народ сможет сам собой править, не имея доступа к гостайне? Или как президент за один срок может что-то путевое успеть сделать? Как избежать пересиживания на троне сверх нормы, до культа личности? Где золотая середина?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4734
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 08.05.24 - 08:08
#62
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В общем Вы наверное про другое, здесь я почти согласен, кроме гостайны. Руководить нормально, Виталий скорее всего имеет в виду лояльность к РФ, что я думаю сейчас абсолютно невозможно в Украине, если не поддерживать власть марионеток штыками.Должно смениться хотя бы поколение, чтобы люди забыли всё это
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5456
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 09:12
#63
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Всем доброго утра, мира, радости, хороших выходных и праздничных дней!

Цитата:
dvb:
Давно себя к другим стал относить? Образования никакого, интеллекта столько же, а туда же..


Хех, никакого образования, интеллекта. Ты шо московит (житель Москвы), такой злой то?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5456
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 09:17
#64
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Цитата:
Vit:
Я знаю как войну остановить в режиме пользы России. Собираем спецназ из лучших выбрасываем в Киеве. Всех кто в раде ложим раком. Имеется ввиду всех вместе с главным. Потом сажаем своих и все. Страной начинают руководить более менее нормально.


Цитата:
maxsaf:
Так попытались вроде, не вышло


Десант высадить не получится, небо над Киевом закрыто зенитно-ракетными комплексами ПВО и ПРО, в том числе и Пэтриотами. Как отмечали ранее, скорее всего всё решится на поле боя, будем наблюдать.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5456
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 09:25
#65
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Цитата:
saba:
Виталий, а что ты имеешь в виду руководить нормально? Отдать России кроме захваченных земель ещё и Одессу с Харьковом? Потом ездить в Москву на поклон с данью, чтобы московский царь дал ярлык на княжение в Киеве, как при Золотой Орде?


Двадцать первый век, надеюсь, что условно, возврата к временам ханов Мамая и Тохтамыша не будет, им московиты дань выплачивали. Последних потихоньку давят проклятые американцы и европейцы :lol: :lol: :lol: .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5456
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 09:31
#66
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Цитата:
Добринцофф:
Сейчас доллар дешевеет даже к тенге, можно только посочувствовать тем кто до сих пор держит свои сбережения в $.


Основная часть всех взаиморасчетов осуществляется в долларах, в том числе и долги, разные валюты других стран конвертируются по курсу доллара. Доллар был и буде (будет) далее.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5456
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 09:48
#67
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Цитата:
maxsaf:
Демократия, смена власти - вроде звучит неплохо, но как народ сможет сам собой править, не имея доступа к гостайне? Или как президент за один срок может что-то путевое успеть сделать? Как избежать пересиживания на троне сверх нормы, до культа личности? Где золотая середина?


Так, у вас представитель либеральной партии - премьер министр Канады Д.Трюдо, в занимаемой должности с 2015 года. Конечно не 24 года правит страной, а всего почти 9 лет. Никакого культа личности нет же, народ демократичный, репрессий нет, независимые СМИ работают, кабинет министров функционирует согласно вестминстерской системе, под председательством премьер-министра, при этом министры назначаются не по преданности, а по личным способностям.

На мой взгляд украинцы более демократичны, чем мы с россиянами. Опять же, у нас в этом направлении, есть положительные сдвиги в лучшую сторону по демократизации общества, по крайней мере стремимся и.т.д.
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