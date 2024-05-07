Отправлено: - 09:12

dvb:

Давно себя к другим стал относить? Образования никакого, интеллекта столько же, а туда же..

Всем доброго утра, мира, радости, хороших выходных и праздничных дней!Цитата:Хех, никакого образования, интеллекта. Ты шо московит (житель Москвы), такой злой то?