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≡ Случай в поезде
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49145
Случай в поезде
Отправлено: 07.05.24 - 17:29
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Забавный случай произошел вчера на 43-м поезде Алматы -Костанай. В тот день в Астане погода была мерзкая,холодная и ветер насквозь пронизывал ожидающих на перроне пассажиров, и тут скрипучий голос объявляет об опоздании поезда на два часа. Когда попали в вагон, там было холодно, проводник без напарника ничего не успевал.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14755
Re: Случай в поезде
Отправлено: 07.05.24 - 17:29
#1
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А потому что кадров нету. У проводника есть билеты и на них указана место выхода. И обычно проводник если это ночь будит пассажира за ранее. А теперь. Не хочется матерится как набирают на работу.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4734
Re: Случай в поезде
Отправлено: 07.05.24 - 17:59
#2
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Цитата:
Vit:
А потому что кадров нету.

Это наш самый эффективный менеджер А.Мамин так перестроил работу КТЖ, его потом за эти заслуги премьер-министром сделали. Вот что позор, так это наши поезда, Россия была на одном уровне с нами после СССР, но улетела на космический уровень, а мы стали ещё хуже , ибо вагоны ветшают, никто ни за что не отвечает.Он же хитро реформировал КТЖ, самое прибыльное оставил в КТЖ, а то, что особо денег не приносит, в том числе пассажирские перевозки пустил в свободное плавание. Что может слабосильное ТОО"Турксиб" ? Пару новых вагонов купить и то со скрипом
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
404
Re: Случай в поезде
Отправлено: 07.05.24 - 18:19
#3
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Сильно не паримся. Скоро будем передвигаться как в Европе, в швейцарских пассажирских вагонах. Ценою 1.3 млрд тенге за вагон...
GutenAbend как говоритса...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14755
Случай в поезде
Отправлено: 07.05.24 - 19:05
#4
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Цитата:
saba: Это наш самый эффективный менеджер А.Мамин так перестроил работу КТЖ,
А он причём. Где в городе обучают проводником, машинистов поезда. Я знаю лично человека который работал на мельницы и потом его взяли по знакомству машинистом. Мир перевернулся.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14755
Случай в поезде
Отправлено: 07.05.24 - 19:13
#5
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Цитата:
saba:
А стал машинистом не потому что это престижно. А потому что можно воровать. И уже через год новый автомобиль, красивый дом. Вот так и живём. Короче с волками жить значит надо и по волчьи выть. а иначе останешься за бортом.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6875
Re: Случай в поезде
Отправлено: 07.05.24 - 21:57
#6
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ПО приезду меня заела чесотка,консилиум из соседей и друзей (в их числе есть врачи) установили причину недуга,оказалось меня покусали постельные клещи. Эти паразиты водятся как мне показалось,в шерстяных одеялах которые были сложены в одну пачку на последней полке возле купе проводника. Этими одеялами укрывались практически все пассажиры,надо бы позвонить и спросить кто прибыл на этом поезде
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1319
Re: Случай в поезде
Отправлено: 07.05.24 - 22:12
#7
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Цитата:
Vit:

Любопытно... Что может украсть машинист?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14755
Случай в поезде
Отправлено: 07.05.24 - 22:14
#8
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Цитата:
Skeptic:
Тоннами дз. На этом по 50 лет жили люди.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14755
Случай в поезде
Отправлено: 07.05.24 - 22:15
#9
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Цитата:
Skeptic:

Стуканул? Врятли. Такая инфа известна многим.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
152
Re: Случай в поезде
Отправлено: 08.05.24 - 07:36
#10
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Цитата:
Vit:

А если на электровозе работает?🥴
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