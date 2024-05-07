Отправлено: - 07:52

saba:

Виталий,а что ты имеешь в виду руководить нормально?

Цитата:Это пожалуй один из самых сложных вопросов. Не важно, речь идёт о государстве или предприятии. На предприятии дашь слабину - работники на голову сядут, в колею потом сложно входить. Заплатишь мало - уйдут. Это всегда баланс между крайностями. Демократия, смена власти - вроде звучит неплохо, но как народ сможет сам собой править, не имея доступа к гостайне? Или как президент за один срок может что-то путевое успеть сделать? Как избежать пересиживания на троне сверх нормы, до культа личности? Где золотая середина?