В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 19:25
Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Новый срок Путина должен закончиться в 2030 году. Читать новость
Kairat stayer: Малограмотных людей на форуме много стало, хоть вникайте пожалуйста, а не штаны протирайте.
А вот твой обожаемый США. Дефицит бюджета США в марте увеличился вдвое, до $378 млрд Дефицит государственного бюджета США в марте 2023 года увеличился почти в два раза по сравнению с мартом прошлого года, с $192,634 млрд до $378,076 млрд. После повышения базовой ставки процентные выплаты по госдолгу выросли на 32% и составили $384 млрд.
Kairat stayer: Санкций работают во многих сферах, в конце года посмотрим. Независимые эксперты отмечают, что если страны экспортёры нефти обрушать цену на нефть, тогда у РФ денег вообще не хватит вести СВО.
19 января 2024 года про бюджет РФ отмечал, ссылаясь на экспертов, процитирую:
Kairat stayer: В прошлом году неоднократно отмечал, что победит в противостоянии, та сторона у которой будет больше ресурсов. Эксперты отмечают, что если обвалят цену нефти за бочку до 40 долларов, тогда у России не будет денег. Отдельные финансовые аналитики и эксперты отмечают, что в начале СВО у РФ было в фонде национального благосостояния 9 триллионов рублей ликвидных денег. Потрачено 4 триллиона рублей, в том числе на латание дыр федерального бюджета, то есть ликвидных активов осталось около 50 миллиардов долларов, якобы хватит до 2 лет. Процитирую самого себя: Kairat stayer: У коалиции ресурсов достаточно, а хватит ли вести противоборство ресурсов у РФ. Официально доходы бюджета России на 2023 год сверстаны при цене на нефть 70 долларов за баррель в 26,13 трлн рублей, расходы — 29,056 трлн. Дефицит в 3 трлн. Со слов экономиста В.Милова если нефть будет в течение года 50 долларов, тогда дефицит бюджета увеличится ещё на 4 трлн. рублей. Всего составит 7 триллионов, в процентах нужно высчитывать, скорее всего дефицит составит от 20 до 30%.
(19.01.2024 года, там - же) Вариант первый: Если Саудиты и США обвалят цену нефти до 40 долларов за баррель, война закончится через несколько месяцев.
Вариант второй, связан с предоставлением ресурсов, в виде вооружения и боеприпасов: Он осуществляется, в прошлом году отмечал, что коалиция которая помогает Украине, более 50 стран. Основная доля конечно от США, сказочные патриоты на форуме говорят, якобы последние далее не будут помогать, посмотрим. Скоро должны в конгрессе США решить по выделению 61 миллиарда долларов помощи Украине. Израилю и Тайвани. Европа потихоньку раскачивается, потому что их Скептик и другие деятели напугали. Германия более 8 миллиардов евро заложило, новый пакет помощи уже в пути. Франция ежемесячно будет предоставлять по 50 авиабомб, вопрос решённый. Страны Балтии, Польша помогает постоянно, Болгария запускает свой ВПК и.т.д.
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