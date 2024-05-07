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≡ В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49145
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 19:25
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Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Новый срок Путина должен закончиться в 2030 году.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
190
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 07.05.24 - 22:59
#45
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Цитата:
Kairat stayer:
Малограмотных людей на форуме много стало, хоть вникайте пожалуйста, а не штаны протирайте.

А вот твой обожаемый США. Дефицит бюджета США в марте увеличился вдвое, до $378 млрд Дефицит государственного бюджета США в марте 2023 года увеличился почти в два раза по сравнению с мартом прошлого года, с $192,634 млрд до $378,076 млрд. После повышения базовой ставки процентные выплаты по госдолгу выросли на 32% и составили $384 млрд.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5451
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 23:11
#46
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Цитата:
Kairat stayer:
Санкций работают во многих сферах, в конце года посмотрим. Независимые эксперты отмечают, что если страны экспортёры нефти обрушать цену на нефть, тогда у РФ денег вообще не хватит вести СВО.


19 января 2024 года про бюджет РФ отмечал, ссылаясь на экспертов, процитирую:

Kairat stayer: В прошлом году неоднократно отмечал, что победит в противостоянии, та сторона у которой будет больше ресурсов. Эксперты отмечают, что если обвалят цену нефти за бочку до 40 долларов, тогда у России не будет денег. Отдельные финансовые аналитики и эксперты отмечают, что в начале СВО у РФ было в фонде национального благосостояния 9 триллионов рублей ликвидных денег. Потрачено 4 триллиона рублей, в том числе на латание дыр федерального бюджета, то есть ликвидных активов осталось около 50 миллиардов долларов, якобы хватит до 2 лет.
Процитирую самого себя: Kairat stayer: У коалиции ресурсов достаточно, а хватит ли вести противоборство ресурсов у РФ. Официально доходы бюджета России на 2023 год сверстаны при цене на нефть 70 долларов за баррель в 26,13 трлн рублей, расходы — 29,056 трлн. Дефицит в 3 трлн. Со слов экономиста В.Милова если нефть будет в течение года 50 долларов, тогда дефицит бюджета увеличится ещё на 4 трлн. рублей. Всего составит 7 триллионов, в процентах нужно высчитывать, скорее всего дефицит составит от 20 до 30%.

(19.01.2024 года, там - же) Вариант первый: Если Саудиты и США обвалят цену нефти до 40 долларов за баррель, война закончится через несколько месяцев.

Вариант второй, связан с предоставлением ресурсов, в виде вооружения и боеприпасов: Он осуществляется, в прошлом году отмечал, что коалиция которая помогает Украине, более 50 стран. Основная доля конечно от США, сказочные патриоты на форуме говорят, якобы последние далее не будут помогать, посмотрим. Скоро должны в конгрессе США решить по выделению 61 миллиарда долларов помощи Украине. Израилю и Тайвани. Европа потихоньку раскачивается, потому что их Скептик и другие деятели напугали. Германия более 8 миллиардов евро заложило, новый пакет помощи уже в пути. Франция ежемесячно будет предоставлять по 50 авиабомб, вопрос решённый. Страны Балтии, Польша помогает постоянно, Болгария запускает свой ВПК и.т.д.

Будем наблюдать, как сторонние наблюдатели.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5451
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 23:13
#47
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Цитата:
Janus:
А вот твой обожаемый США...


При чём США, долг у них десятки триллионов долларов и чё? Никакого кирдыка не будет. Помощь оправили Украине, ВПК Европы и штатов заработают.

[Исправлено: Kairat stayer, 08.05.2024 - 00:15]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5451
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 23:31
#48
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Цитата:
Janus:
Много грамотный. Вот отчет за март. В марте федеральный бюджет после трех месяцев дефицита вернулся к профициту...


Речь идёт за первый квартал. Так, отмечают, что российский бюджет в марте получил рекордные доходы 3,7 трлн рублей, но первый квартал казна все равно закончила с дефицитом.

Подробнее здесь:
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
437
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 23:34
#49
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Цитата:
Kairat stayer: Малограмотных людей на форуме много стало


Давно себя к другим стал относить? Образования никакого, интеллекта столько же, а туда же..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10293
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 07.05.24 - 23:55
#50
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Цитата:
111:
Кровь моего 19ти летнего племяша

---Давно не было , и вот - опять ?Может уже хватит всуе вспоминать плямеша ?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9835
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 08.05.24 - 00:20
#51
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Цитата:
Kairat stayer:
При чём США, долг у них десятки триллионов долларов и чё?

Да ничего хорошего,можете вот полюбоваться,госдолг США онлайн.
Сейчас доллар дешевеет даже к тенге,можно только посочувствовать тем кто до сих пор держит свои сбережения в $.


любоваться здесь.
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