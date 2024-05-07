Отправлено: - 22:20

111: На воле сейчас сколько педофилов отвоевали свое, а каннибалов? А просто убийц, которых помиловал лично Путин?

Цитата:Незнаю сколько их на воле. Тыщя или меньше. Что я могу сделать. Идёт страшная война и все средства хороши. Ну как хороши. Так используется все что только можно.