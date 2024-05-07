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В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
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В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 19:25
Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Новый срок Путина должен закончиться в 2030 году.
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Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 07.05.24 - 22:11
Цитата:
Не передергивайте. Это самая разумная идея со стороны России в СВО на Украине (по-моему я уже это озвучивал). Когда бывшие убийцы, бандиты, насильники кровью смывают свои преступления. Это лучше, чем невиновные сложат свою голову или станут калеками на этой войне...
Вот представьте. В Артемовске (Бахмуте) полегло около 60 тысяч вагнеровцев и большая часть это уголовники. Которых не расстреляли (расстрел отменили давно) за то, что они кого-то лишили жизни на гражданке и вот они, мало того, что все таки "ответили" за свои преступления, принеся пользу своей стране, так они еще и сохранили чьи-то жизни - виновные умерли за невиновных. По-моему нормально...
Да из тысяч выжили десятки и некоторые вернувшись, снова совершили преступления, но это единичные экцессы...
111:
То есть сейчас педофил пусть насилует других детей?
То есть сейчас педофил пусть насилует других детей?
Не передергивайте. Это самая разумная идея со стороны России в СВО на Украине (по-моему я уже это озвучивал). Когда бывшие убийцы, бандиты, насильники кровью смывают свои преступления. Это лучше, чем невиновные сложат свою голову или станут калеками на этой войне...
Вот представьте. В Артемовске (Бахмуте) полегло около 60 тысяч вагнеровцев и большая часть это уголовники. Которых не расстреляли (расстрел отменили давно) за то, что они кого-то лишили жизни на гражданке и вот они, мало того, что все таки "ответили" за свои преступления, принеся пользу своей стране, так они еще и сохранили чьи-то жизни - виновные умерли за невиновных. По-моему нормально...
Да из тысяч выжили десятки и некоторые вернувшись, снова совершили преступления, но это единичные экцессы...
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 22:14
Цитата:
Ты вот сейчас смеешься над гибелью моего племяша.
Который погиб там же..
Ну ну..
Он это оказывается не за Россию пошел, он оказывается кровью смывал что то там, за зэков.
Тогда какого крена моего пацана отправили на убой и забыли?
mks2703:
В Артемовске (Бахмуте) полегло около 60 тысяч вагнеровцев и
В Артемовске (Бахмуте) полегло около 60 тысяч вагнеровцев и
Ты вот сейчас смеешься над гибелью моего племяша.
Который погиб там же..
Ну ну..
Он это оказывается не за Россию пошел, он оказывается кровью смывал что то там, за зэков.
Тогда какого крена моего пацана отправили на убой и забыли?
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 22:20
Цитата:
111: На воле сейчас сколько педофилов отвоевали свое, а каннибалов? А просто убийц, которых помиловал лично Путин?Незнаю сколько их на воле. Тыщя или меньше. Что я могу сделать. Идёт страшная война и все средства хороши. Ну как хороши. Так используется все что только можно.
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 07.05.24 - 22:25
Цитата:
Вы не один такой. У всех кто-то умирает, кто-то погибает...
Только у вас нет этических тормозов. Не надо свои рассуждения, каждый раз прикрывать смертью своего племянника. Вы всем тычете этой смертью и это уже как-то нехорошо...
Не хотел жестко отвечать.
111:
будете молчать и радоваться?
будете молчать и радоваться?
Вы не один такой. У всех кто-то умирает, кто-то погибает...
Только у вас нет этических тормозов. Не надо свои рассуждения, каждый раз прикрывать смертью своего племянника. Вы всем тычете этой смертью и это уже как-то нехорошо...
Не хотел жестко отвечать.
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 07.05.24 - 22:28
Цитата:
Вы больной что-ли?
Или текст не умеете читать и понимать, что там написано...
Или ваш племянник - уголовник. Я про уголовников писал. Не надо передергивать и переиначивать слова оппонента...
Читайте внимательно.
111:
Ты вот сейчас смеешься над гибелью моего племяша. Который погиб там же.. Ну ну.. Он это оказывается не за Россию пошел, он оказывается кровью смывал что то там, за зэков. Тогда какого крена моего пацана отправили на убой и забыли?
Ты вот сейчас смеешься над гибелью моего племяша. Который погиб там же.. Ну ну.. Он это оказывается не за Россию пошел, он оказывается кровью смывал что то там, за зэков. Тогда какого крена моего пацана отправили на убой и забыли?
Вы больной что-ли?
Или текст не умеете читать и понимать, что там написано...
Или ваш племянник - уголовник. Я про уголовников писал. Не надо передергивать и переиначивать слова оппонента...
Читайте внимательно.
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 22:34
Цитата:
Я тыкаю смертью только тем, кто оправдывает акт геноцида к моему племяннику, кто говорит, что он правильно погиб, за убийц, которые его отправили.
И имею право на то.
У тех, кто оправдывает эту бойню, нет права просто меня осуждать, потому что у них никто не погибал просто так на этой бойне.
mks2703:
Вы всем тычете этой смертью
Вы всем тычете этой смертью
Я тыкаю смертью только тем, кто оправдывает акт геноцида к моему племяннику, кто говорит, что он правильно погиб, за убийц, которые его отправили.
И имею право на то.
У тех, кто оправдывает эту бойню, нет права просто меня осуждать, потому что у них никто не погибал просто так на этой бойне.
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 22:36
Цитата:
Ты сказал, что там погибли только зэки.
А мой племяш кто, зек по твоему?
Потому и сказал, не надо так говорить, большинство там все таки не зэки.
Большинство российская регулярная армия.
И говорить что это одни зэки, не совсем поавильно
mks2703:
Или ваш племянник - уголовник. Я
Или ваш племянник - уголовник. Я
Ты сказал, что там погибли только зэки.
А мой племяш кто, зек по твоему?
Потому и сказал, не надо так говорить, большинство там все таки не зэки.
Большинство российская регулярная армия.
И говорить что это одни зэки, не совсем поавильно
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 22:36
Цитата:
На Европейский рынок газ гнать не особо выгодно, вернее большую часть рынка потеряли (сокращение поставок газа в ЕС из-за войны в Украине составило 56 процентов по сравнению с 2022 годом). Как ранее говорили, что газпром национальное достояние, уже не достояние. Впервые с 1999 года газпром закончил год с убытком, в 2023 г. чистый убыток составил 629 млрд рублей против прибыли в 1,23 трлн рублей годом ранее, то есть в 2022 году.
Санкций работают во многих сферах, в конце года посмотрим. Независимые эксперты отмечают, что если страны экспортёры нефти обрушать цену на нефть, тогда у РФ денег вообще не хватит вести СВО.
[Исправлено: Kairat stayer, 07.05.2024 - 23:45]
abaika95:
Думают что отношения наладятся
И бабки также терять не охото
ведь Россия живёт на заработках с Европы
Поэтому европейцы могут прилюдно так и унижать путина дальше
Захотели не признали
Захотели не приехали на инаугурацию
Пошел ты щегол Торговать с нами ты так и так будешь утрешься нашими оскорблениями и будешь дальше газ гнать
Думают что отношения наладятся
И бабки также терять не охото
ведь Россия живёт на заработках с Европы
Поэтому европейцы могут прилюдно так и унижать путина дальше
Захотели не признали
Захотели не приехали на инаугурацию
Пошел ты щегол Торговать с нами ты так и так будешь утрешься нашими оскорблениями и будешь дальше газ гнать
На Европейский рынок газ гнать не особо выгодно, вернее большую часть рынка потеряли (сокращение поставок газа в ЕС из-за войны в Украине составило 56 процентов по сравнению с 2022 годом). Как ранее говорили, что газпром национальное достояние, уже не достояние. Впервые с 1999 года газпром закончил год с убытком, в 2023 г. чистый убыток составил 629 млрд рублей против прибыли в 1,23 трлн рублей годом ранее, то есть в 2022 году.
Санкций работают во многих сферах, в конце года посмотрим. Независимые эксперты отмечают, что если страны экспортёры нефти обрушать цену на нефть, тогда у РФ денег вообще не хватит вести СВО.
[Исправлено: Kairat stayer, 07.05.2024 - 23:45]
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 22:37
Цитата:
[Исправлено: Vit, 07.05.2024 - 22:38]
mks2703:Ещё раз. Его племяник. Солдат. Какие могут вопросы. Ему 19 лет я и все вы знаите че такое и 15 лет. Он так решил и пошел служить армии России. Завтра например моего по зовут идти в Казахстанкую армию служить и защещать людей. Погибнет. Приму как есть.. Выбора нету. Он воен. Только так защищать страну.это и есть патриотизм.
[Исправлено: Vit, 07.05.2024 - 22:38]
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 07.05.24 - 22:44
Скажите спасибо что Путин у власти. Неужели вы думаете что после него придет кто то типа навального. Придет еще более жесткий человек. В России самая низкая безработица в мире. Строятся куча заводов и не только военных. Профицит бюджета. то есть государство не только не берет в долг, а еще копит деньги. Олигархов так прижали что они даже пикнуть не могут. А кто пикнет тот в тюрьму а предприятия в государства. Пример Челябинского ЭМК пример.
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 22:49
Цитата:
Врать то не нужно. долг никто не даёт, начиная с МВФ, даже Китай не даёт. Дефицит бюджета России вплотную приблизился к лимиту на весь 2024 год. Минфин отчитался об исполнении федерального бюджета в январе — феврале 2024 года. По данным ведомства, дефицит федерального бюджета по итогам двух месяцев составил 1,474 трлн рублей при плане на год 1,595 трлн рублей (0,9% ВВП). Всё покрывают из ФНБ, который предназначен для будущих поколений.
[Исправлено: Kairat stayer, 07.05.2024 - 23:50]
Janus:
Профицит бюджета. то есть государство не только не берет в долг, а еще копит деньги.
Профицит бюджета. то есть государство не только не берет в долг, а еще копит деньги.
Врать то не нужно. долг никто не даёт, начиная с МВФ, даже Китай не даёт. Дефицит бюджета России вплотную приблизился к лимиту на весь 2024 год. Минфин отчитался об исполнении федерального бюджета в январе — феврале 2024 года. По данным ведомства, дефицит федерального бюджета по итогам двух месяцев составил 1,474 трлн рублей при плане на год 1,595 трлн рублей (0,9% ВВП). Всё покрывают из ФНБ, который предназначен для будущих поколений.
[Исправлено: Kairat stayer, 07.05.2024 - 23:50]
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 22:54
Малограмотных людей на форуме много стало, хоть вникайте пожалуйста, а не штаны протирайте.
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 07.05.24 - 22:56
Цитата:
Много грамотный. Вот отчет за март. В марте федеральный бюджет после трех месяцев дефицита вернулся к профициту. Впрочем, пока по итогам всего первого квартала сохраняется накопленное отставание доходов от расходов — в комфортном для правительства размере 0,3% ВВП. В марте заметно выросли как нефтегазовые, так и ненефтегазовые доходы бюджета. Расходы при этом в связи с завершением «сезона авансов» в марте относительно февраля существенно сократились.
Kairat stayer:
Малограмотных людей на форуме много стало, хоть вникайте пожалуйста, а не штаны протирайте.
Малограмотных людей на форуме много стало, хоть вникайте пожалуйста, а не штаны протирайте.
Много грамотный. Вот отчет за март. В марте федеральный бюджет после трех месяцев дефицита вернулся к профициту. Впрочем, пока по итогам всего первого квартала сохраняется накопленное отставание доходов от расходов — в комфортном для правительства размере 0,3% ВВП. В марте заметно выросли как нефтегазовые, так и ненефтегазовые доходы бюджета. Расходы при этом в связи с завершением «сезона авансов» в марте относительно февраля существенно сократились.
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- 1293
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 22:57
Комментарий проходит проверку.
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- 10.06.22
- Сообщений:
- 3174
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 22:59
Комментарий проходит проверку.
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