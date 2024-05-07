Отправлено: - 21:06

111:

Кровь моего 19ти летнего племяша, именно на его руках, именно он и его шавки послали пацана погибать на войну, которая идет просто так, безо всякой конечной цели.

Цитата:Не слишком ли часто, вы постите здесь гибель своего племянника. Понятно, что это не моё дело. Но не злоупотребляете ли вы этим?