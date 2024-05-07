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≡ В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49145
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 19:25
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Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Новый срок Путина должен закончиться в 2030 году.
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
400
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 07.05.24 - 21:06
#15
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Цитата:
111:
Кровь моего 19ти летнего племяша, именно на его руках, именно он и его шавки послали пацана погибать на войну, которая идет просто так, безо всякой конечной цели.


Не слишком ли часто, вы постите здесь гибель своего племянника. Понятно, что это не моё дело. Но не злоупотребляете ли вы этим?
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
400
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 07.05.24 - 21:11
#16
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Уж лучше пусть преступники воюют, своей кровью отвечая за свои преступления. Чем какой-то законопослушный будет проливать свою, не "замаранную" кровь...
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1292
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 21:13
#17
Комментарий проходит проверку.
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
400
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 07.05.24 - 21:13
#18
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Когда то эта война должна была начаться. Это без вариантов. Вопрос был когда. Это знали на Западе, это знали в России и это знали на Украине...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14744
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 21:21
#19
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Цитата:
mks2703:
Ну учитывая что в Украине были подготовлены укреп посты. И тд. Склады. В России не ожидали такой отпор. Разведка плохо сработала. Колона из кучи машин шла на АЭС. что б сохранить и их сожгли по пути. Это было в начале войны. Соответственно значит Россия была не готова.
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
400
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 07.05.24 - 21:26
#20
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Цитата:
Vit:
Соответственно значит Россия была не готова.


А ни одна армия не готова к войне. Всегда вылезают "косяки", которые решаются "по ходу"...
Все армии готовятся по прошлым лекалам. Только Германия во вторую мировую была "готова", но там была практика, да и технический уровень тогда был другой.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15774
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 07.05.24 - 21:27
#21
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Вот часть европейских дипломатов отказалось придти на инаугурацию хотя обязаны были по этикету и правилам
Потомучто официально европейский парламент признал выборы не легетимными

Что мешает России ответить вполне зеркально
Взять и оборвать все связи со странами Европы чьих дипломатов не было?
Закрыть посольства итд
Вот мол раз вы не признаете нашего президента так зачем нам вообще тогда общаться? Всё прекращаем общение
А знаете что мешает?
Россия а точнее Путин ещё надеется что их возьмут обратно в европейские страны
В Джи 8 или 10 сколько их там
Думают что отношения наладятся
И бабки также терять не охото ведь Россия живёт на заработках с Европы

Поэтому европейцы могут прилюдно так и унижать путина дальше
Захотели не признали
Захотели не приехали на инаугурацию
Пошел ты щегол
Торговать с нами ты так и так будешь
утрешься нашими оскорблениями и будешь дальше газ гнать


Вот поэтому нет уважение к российской политике сейчас
Мелкая Россия для мировых акул
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