В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 19:25
Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Новый срок Путина должен закончиться в 2030 году. Читать новость
Кровь моего 19ти летнего племяша, именно на его руках, именно он и его шавки послали пацана погибать на войну, которая идет просто так, безо всякой конечной цели. Война, чтобы просто тупо рушить мирные города, равнять их с землей, уничтожая вокруг все живое.. И вот теперь, он сам себя коронует..
111: Если убивают тебя, убей в ответ его. И так будет всегда.
Это щас и происходит. Кровь за кровь. Не кто не хочет сдастся. Смотрел я тоже сегодня иногурацию. Видел печаль в глазах чиновников. Уже я смотрю многие начали сомневаться в победе. А и какая победа. Ведь уже через 5 лет по новой может начаться. Тут че то нужно предпринимать че то жеское. Как бы не долбанули ядерным оружием. Не хотелось бы до такого доходить.
Сегодняшняя элита Путина, не медики, не учителя и не ученые. А преступники педофилы..
— Указом Президента я был награжден государственной наградой — медалью «За спасение погибавших». По российским законам я освобожден от наказания и с меня снята судимость, — рассказал MSK1.RU Белостоцкий. — Я не знаю, что именно написано в представлении к награде, я ведь рядовой, нам мало что показывают. Если когда-нибудь мне дадут отпуск, я приеду в расположение нашей части в России, там есть приказ о награждении, тогда я узнаю точно. Так что, друзья, радуйтесь, а оппоненты, кусайте локти — отныне я больше не «ЗеКа» («ЗК», «зэк», заключенный. — Прим. ред.).
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