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≡ В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49145
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 19:25
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Владимир Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце. Новый срок Путина должен закончиться в 2030 году.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
271
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 07.05.24 - 19:25
#1
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Ему не присягу принимать надо,а сушить сухари ,его ждут в Гааге
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38086
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 07.05.24 - 19:32
#2
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Пожизненный президент России, уничтожающий сотни тысяч людей..
И это ни какая нибудь центрально африканская республика..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38086
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 07.05.24 - 19:35
#3
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Кровь моего 19ти летнего племяша, именно на его руках, именно он и его шавки послали пацана погибать на войну, которая идет просто так, безо всякой конечной цели.
Война, чтобы просто тупо рушить мирные города, равнять их с землей, уничтожая вокруг все живое..
И вот теперь, он сам себя коронует..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14744
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 19:37
#4
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То что произошло это горечь двух народов. Хотя там участвуют много конечно людей. . Но это все должно остановится уже сегодня, потому как завтра может быть поздно.

[Исправлено: Vit, 07.05.2024 - 19:38]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38086
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 07.05.24 - 19:42
#5
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Совместима ли Вера в Христа и убийства тысяч людей?
Да.


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38086
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 07.05.24 - 19:44
#6
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Цитата:
Vit:
Но это все должно остановится уже сегодня, потому как завтра может быть поздно.

Аллах поможет?
Остановить насилие можно только насилием.
Если убивают тебя, убей в ответ его.
И так будет всегда.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14744
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 19:55
#7
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Цитата:
111: Если убивают тебя, убей в ответ его. И так будет всегда.
Это щас и происходит. Кровь за кровь. Не кто не хочет сдастся. Смотрел я тоже сегодня иногурацию. Видел печаль в глазах чиновников. Уже я смотрю многие начали сомневаться в победе. А и какая победа. Ведь уже через 5 лет по новой может начаться. Тут че то нужно предпринимать че то жеское. Как бы не долбанули ядерным оружием. Не хотелось бы до такого доходить.

[Исправлено: Vit, 07.05.2024 - 19:56]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38086
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 20:00
#8
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Цитата:
Vit:
Как бы не долбанули ядерным оружием. Не хотелось бы до такого

Ничего страшного.
Путин уничтожает славян, для него это важнее.
Ну а мы со стороны посмотрим, на сколько их станет меньше.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4732
Re: В Кремле прошла церемония инаугурации президента России....
Отправлено: 07.05.24 - 20:02
#9
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Цитата:
111:

Я смотрел молебен. Патриарх назвал Путина Вашим Высочеством(почему не Величеством) и действительно пожелал править до окончания века. Сколько же лет ему будет в 2099 году,я точно не доживу!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38086
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 20:04
#10
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Цитата:
saba:
Сколько же лет ему будет в 2099 году,я точно не доживу!

В нейтральных водах остальные керачат стволовые клетки, а этот у себя в России их жрет, там 200 лет запросто живут
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38086
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 20:10
#11
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Перед коронацией Путин наградил русского педофила , который насиловал мальчика в Ералашк, и дал ему помилование.
Блин, я фигею..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38086
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 20:17
#12
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Сегодняшняя элита Путина, не медики, не учителя и не ученые.
А преступники педофилы..



— Указом Президента я был награжден государственной наградой — медалью «За спасение погибавших». По российским законам я освобожден от наказания и с меня снята судимость, — рассказал MSK1.RU Белостоцкий. — Я не знаю, что именно написано в представлении к награде, я ведь рядовой, нам мало что показывают. Если когда-нибудь мне дадут отпуск, я приеду в расположение нашей части в России, там есть приказ о награждении, тогда я узнаю точно. Так что, друзья, радуйтесь, а оппоненты, кусайте локти — отныне я больше не «ЗеКа» («ЗК», «зэк», заключенный. — Прим. ред.).
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14744
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 20:25
#13
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Цитата:
111:
Товарищ Марик перестаньте постить не понятно че. Если уж на то пошло. То со стороны Украины тоже повыпускали все подряд. И явно у них не было желания воевать за Украину. Идёт война
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38086
В Кремле прошла церемония инаугурации президента России. Путин вступил в должность в пятый раз
Отправлено: 07.05.24 - 20:35
#14
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Цитата:
Vit:
Товарищ Марик перестаньте постить не понятно че.

Непонятно, что новая элита Путина, это педофилы?
Если идет война, ты что, должен уважать тех, кто насилует мальчиков?
Ты их оправдываешь значит, растлителей детей?
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