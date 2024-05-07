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Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким Костанайской области
Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49145
Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким Костанайской области
Отправлено: 07.05.24 - 10:13
Проект с Кia, по мнению акима области, позволит Костанайской области стать центром автомобилестроения в РК, пуск заводов в Рудном и Костанае - центром черной металлургии, кроме того, она должна стать центром по переработке сельхозсырья.
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Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 10:13
Цементный завод работает?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26217
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 10:32
Цитата:
Да, пакеты, делают...
maxsaf:
Цементный завод работает?
Цементный завод работает?
Да, пакеты, делают...
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1291
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 11:34
а что будет с экологией, ни слова.
временщики...
временщики...
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 13:00
Цитата:
Какая экология?. Там просто пустые ангары с 5-10 подьемниками. Местные специалисты с 3 высшим образованиями будут прикручивать колеса. Потом когда война закончится то корейцами даже перевозить не надо не какое оборудование в РФ Просто контейнеры пойдут на прямую в РФ. Рынок то туда рассчитан не нас.
electro:
Какая экология?. Там просто пустые ангары с 5-10 подьемниками. Местные специалисты с 3 высшим образованиями будут прикручивать колеса. Потом когда война закончится то корейцами даже перевозить не надо не какое оборудование в РФ Просто контейнеры пойдут на прямую в РФ. Рынок то туда рассчитан не нас.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 396
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 15:08
Цитата:
Судя по трубе - неделю работает, неделю стоит.
maxsaf:
Цементный завод работает?
Цементный завод работает?
Судя по трубе - неделю работает, неделю стоит.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 396
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 15:13
"...Планируется, что летом следующего года на заводе начнется производство автомашин. Оно обеспечит работой около 1 500 жителей области...."
Хорошо если кой-какое производство, а не очередная "отвертка"...
"...В частности, сталеплавильный завод в Костанае и завод по производству горячебрикетированного железа в Рудном...."
Если на газу будет, то экология не сильно пострадает...
Хорошо если кой-какое производство, а не очередная "отвертка"...
"...В частности, сталеплавильный завод в Костанае и завод по производству горячебрикетированного железа в Рудном...."
Если на газу будет, то экология не сильно пострадает...
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 17:41
Цитата:
Виталий там надо просто побывать, если пустят. Крупноузловая сборка это Шкода и китайский Хонки, Киа это полноценный завод, как и заводы по выпуску задних мостов и чугунолитейный. Почему мы всегда про себя так плохо думаем? Утром подъедь к бывшему дизельному , удивишься сколько людей там работает и все только колёса прикручивают?
Vit:
Там просто пустые ангары с 5-10 подьемниками.
Там просто пустые ангары с 5-10 подьемниками.
Виталий там надо просто побывать, если пустят. Крупноузловая сборка это Шкода и китайский Хонки, Киа это полноценный завод, как и заводы по выпуску задних мостов и чугунолитейный. Почему мы всегда про себя так плохо думаем? Утром подъедь к бывшему дизельному , удивишься сколько людей там работает и все только колёса прикручивают?
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 17:45
Цитата:
Даже если война закончится экономически выгодно оставить завод в Костанае,отсюда можно поставлять автомобили хоть на запад России, хоть на восток, при более мягком налогообложении. И НДС у нас меньше и КПН.
Vit:
Рынок то туда рассчитан не нас.
Рынок то туда рассчитан не нас.
Даже если война закончится экономически выгодно оставить завод в Костанае,отсюда можно поставлять автомобили хоть на запад России, хоть на восток, при более мягком налогообложении. И НДС у нас меньше и КПН.
Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким Костанайской области
Отправлено: 07.05.24 - 17:45
Цитата:
saba:Я был несколько лет назад. Фото запрещено было делать. Да есть там ещё какое-то оборудование. Мы вытаскивали в Питер на хундай разные приспособления для поставок автомобилей. Короче питерский хундай нам поставлял авто. И это даже не Корея. Получается вся логистика завязана на России.
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 17:51
Цитата:
Была! Раньше вообще все поставки осуществлялись в Россию, а оттуда распределялись по всему СНГ, от зубной пасты до медикаментов. Сейчас в связи с войной практически все западные бренды ушли из России,но остальное СНГ то осталось, а это в совокупности тоже рынок немаленький. Узбекистан и Казахстан уже 60 миллионов, в связи с геополитической непредсказуемостью России им нужно продумывать другие хабы на территории СНГ, не забывая в перспективе и о России,но основной базой Россию в ближайшем столетии делать уже никто не будет.
Vit:
Получается вся логистика завязана на России.
Получается вся логистика завязана на России.
Была! Раньше вообще все поставки осуществлялись в Россию, а оттуда распределялись по всему СНГ, от зубной пасты до медикаментов. Сейчас в связи с войной практически все западные бренды ушли из России,но остальное СНГ то осталось, а это в совокупности тоже рынок немаленький. Узбекистан и Казахстан уже 60 миллионов, в связи с геополитической непредсказуемостью России им нужно продумывать другие хабы на территории СНГ, не забывая в перспективе и о России,но основной базой Россию в ближайшем столетии делать уже никто не будет.
Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким Костанайской области
Отправлено: 07.05.24 - 17:55
Цитата:
saba:Я и в Тольяти был на их заводе тоже печальное зрелище. Можно кино снимать про конец света. Россия тоже. Не фонтан.
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 18:01
Цитата:
Я в 90 е был в Тольятти,там как будто на минном поле ходили,всерьёз за жизнь опасались.
Vit:
Я и в Тольяти
Я и в Тольяти
Я в 90 е был в Тольятти,там как будто на минном поле ходили,всерьёз за жизнь опасались.
Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким Костанайской области
Отправлено: 07.05.24 - 18:10
Цитата:
Пару человек - прикручивают, остальные - эффективные менеджеры
saba:
удивишься сколько людей там работает и все только колёса прикручивают?
удивишься сколько людей там работает и все только колёса прикручивают?
Пару человек - прикручивают, остальные - эффективные менеджеры
Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким Костанайской области
Отправлено: 07.05.24 - 18:11
Цитата:
saba: Я в 90 е был в Тольятти,там как будто на минном поле ходили,всерьёз за жизнь опасались.Меня конечно по всем цехам не кто бы не пустил гулять. . Но был в цехе сборке рено. Для многих будет сюрприз но рено всеми любимые те-же дастеры. собирают в катакомбах на заводе Ваз. Или жигули кому как удобно.
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