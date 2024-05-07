Отправлено: - 17:51

Vit:

Получается вся логистика завязана на России.

Цитата:Была! Раньше вообще все поставки осуществлялись в Россию, а оттуда распределялись по всему СНГ, от зубной пасты до медикаментов. Сейчас в связи с войной практически все западные бренды ушли из России,но остальное СНГ то осталось, а это в совокупности тоже рынок немаленький. Узбекистан и Казахстан уже 60 миллионов, в связи с геополитической непредсказуемостью России им нужно продумывать другие хабы на территории СНГ, не забывая в перспективе и о России,но основной базой Россию в ближайшем столетии делать уже никто не будет.