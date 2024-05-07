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≡ Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49145
Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким Костанайской области
Отправлено: 07.05.24 - 10:13
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Проект с Кia, по мнению акима области, позволит Костанайской области стать центром автомобилестроения в РК, пуск заводов в Рудном и Костанае - центром черной металлургии, кроме того, она должна стать центром по переработке сельхозсырья.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23087
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 10:13
#1
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Цементный завод работает?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26217
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 10:32
#2
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Цитата:
maxsaf:
Цементный завод работает?

Да, пакеты, делают... ;-) :lol:
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1291
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 11:34
#3
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а что будет с экологией, ни слова.
временщики...
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14741
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 13:00
#4
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Цитата:
electro:

Какая экология?. Там просто пустые ангары с 5-10 подьемниками. Местные специалисты с 3 высшим образованиями будут прикручивать колеса. Потом когда война закончится то корейцами даже перевозить не надо не какое оборудование в РФ Просто контейнеры пойдут на прямую в РФ. Рынок то туда рассчитан не нас.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
396
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 15:08
#5
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Цитата:
maxsaf:
Цементный завод работает?


Судя по трубе - неделю работает, неделю стоит.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
396
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 15:13
#6
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"...Планируется, что летом следующего года на заводе начнется производство автомашин. Оно обеспечит работой около 1 500 жителей области...."

Хорошо если кой-какое производство, а не очередная "отвертка"...

"...В частности, сталеплавильный завод в Костанае и завод по производству горячебрикетированного железа в Рудном...."

Если на газу будет, то экология не сильно пострадает...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4730
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 17:41
#7
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Цитата:
Vit:
Там просто пустые ангары с 5-10 подьемниками.

Виталий там надо просто побывать, если пустят. Крупноузловая сборка это Шкода и китайский Хонки, Киа это полноценный завод, как и заводы по выпуску задних мостов и чугунолитейный. Почему мы всегда про себя так плохо думаем? Утром подъедь к бывшему дизельному , удивишься сколько людей там работает и все только колёса прикручивают?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4730
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 17:45
#8
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Цитата:
Vit:
Рынок то туда рассчитан не нас.

Даже если война закончится экономически выгодно оставить завод в Костанае,отсюда можно поставлять автомобили хоть на запад России, хоть на восток, при более мягком налогообложении. И НДС у нас меньше и КПН.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14741
Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким Костанайской области
Отправлено: 07.05.24 - 17:45
#9
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Цитата:
saba:
Я был несколько лет назад. Фото запрещено было делать. Да есть там ещё какое-то оборудование. Мы вытаскивали в Питер на хундай разные приспособления для поставок автомобилей. Короче питерский хундай нам поставлял авто. И это даже не Корея. Получается вся логистика завязана на России.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4730
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 17:51
#10
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Цитата:
Vit:
Получается вся логистика завязана на России.

Была! Раньше вообще все поставки осуществлялись в Россию, а оттуда распределялись по всему СНГ, от зубной пасты до медикаментов. Сейчас в связи с войной практически все западные бренды ушли из России,но остальное СНГ то осталось, а это в совокупности тоже рынок немаленький. Узбекистан и Казахстан уже 60 миллионов, в связи с геополитической непредсказуемостью России им нужно продумывать другие хабы на территории СНГ, не забывая в перспективе и о России,но основной базой Россию в ближайшем столетии делать уже никто не будет.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14741
Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким Костанайской области
Отправлено: 07.05.24 - 17:55
#11
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Цитата:
saba:
Я и в Тольяти был на их заводе тоже печальное зрелище. Можно кино снимать про конец света. Россия тоже. Не фонтан.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4730
Re: Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким...
Отправлено: 07.05.24 - 18:01
#12
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Цитата:
Vit:
Я и в Тольяти

Я в 90 е был в Тольятти,там как будто на минном поле ходили,всерьёз за жизнь опасались.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23087
Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким Костанайской области
Отправлено: 07.05.24 - 18:10
#13
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Цитата:
saba:
удивишься сколько людей там работает и все только колёса прикручивают?

Пару человек - прикручивают, остальные - эффективные менеджеры :lol:
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14741
Сроки реализации проекта с корпорацией Кia назвал аким Костанайской области
Отправлено: 07.05.24 - 18:11
#14
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Цитата:
saba: Я в 90 е был в Тольятти,там как будто на минном поле ходили,всерьёз за жизнь опасались.
Меня конечно по всем цехам не кто бы не пустил гулять. . Но был в цехе сборке рено. Для многих будет сюрприз но рено всеми любимые те-же дастеры. собирают в катакомбах на заводе Ваз. Или жигули кому как удобно.
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