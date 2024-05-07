abaika95: А России важно именно навязать свой язык, культуру, историю НО как они это навяжут тут же требуют себе бабок, объектов и логистичиские пути Так зачем эта Россия нужна если ведёт она себя как та же Америка только наглее?
На счёт языков, конечный результат, английский язык международного общения, с каждым годом всё больше граждан стараются им овладеть, а русский теряет свои позиции, из-за авантюризма и агрессивной внешней политики. Отдельными грамотеями в 2018 и 2021 обсуждали, особо ничего не изменилось, актуально до настоящего времени, как обычно процитирую самого себя, пожалуйста:
(2018 год) Кайрат стайер: Письменность дело наживное, кириллицей пользовались ранее более 400 млн. человек, в настоящее время менее 200 млн. Ты же в РФ проживаешь, если бы ваша внешняя политика была бы более менее дружелюбной к соседям, тогда бы 500 млн. человек на кириллице писали. Сейчас же не средние века, на дворе 21 век, лучше жить в процветающем крепком государство, в мире и согласии с соседями и всем миром.
(2021 год) Кайрат стайер: Действительно-же количество носителей русского языка уменьшается, я даже не говорю про страны бывшего социалистического лагеря Европы, они давно свои пути выбрали и интегрировались в ЕС.
Рассмотрим постсоветские страны, что мы наблюдаем в настоящее время, из-за не особо дружелюбной внешней политики РФ, страны Прибалтики, Украина и Грузия закрывают школы на русском языке обучения. Беларусь при Батьке скорее всего к тесной интеграции не пойдет, попытки конечно будут предприниматься и далее, тем более продвигают концепцию триединства народов (Великоруссы, малоруссы, белоруссы). В Армении на очередных выборах победил Н.Пашинян, у которого своя взвешенная внешняя и внутренняя политика. Молдова выбрала европейски путь развития, М.Санду и её сторонники в Парламенте представляют большинство. Азербайджан союзник Турции и.т.д.
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