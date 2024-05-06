Отправлено: - 15:07

saba:

Самомнение у Вас однако! Пока что я не видел от Вас каких то особых аналитических способностей. Ваши аргументы зиждется на мысли, Я ЗНАЮ,

saba:

Я кстати тоже не во всем согласен с Сатпаева, но в немецкую программу Бильд зовут почему то не меня или Вас, а его

Цитата:Ну если Я ЗНАЮ это уже аргумент нет?Вы же у автора книги про внутреннюю политику России или США не спрашиваете откуда он взял те или иные фактыОн их ЗНАЕТ где-то услышал, где-то прочитал,где-то купил или разведалА где-то опытЯ ЗНАЮ что Сатпаев это говорящая голова аккорды из которого лепят типа оппозиционераЛюбого другого убили бы ужеИли дело завелиА этот бегаетЦитата:Может потомучто мы с вами не бегаем везде и не пиарим себя?Сатпаев же бегает от посольства к посольству чтобы его заметили и пригласили на программуЗачем ему это?Два варианта либо он таким образом себе реноме борца с режимом зарабывает отсюда и гранты и бабкиЛибо он работает на власть и делает вид что он борец с режимом чтобы на него выходили третьи силы а он эти третьи силы сливал куда надо)Его не трогают в странеПозволяют книги писатьРеализовывать их тут жеИ двери говном ему не мажутЗначит что?